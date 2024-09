Powiedział, że ma narkotyki i chce, by go zatrzymali

"Mężczyzna oświadczył, że ma przy sobie narkotyki, które kupił od nieznanego taksówkarza i chce zostać zatrzymany. Na dowód swoich słów podał funkcjonariuszom plastikowy woreczek zawierający biały proszek. Według niego miała to być amfetamina. Foliowa torebka z proszkiem została zabezpieczona, a mężczyźnie założono na ręce kajdanki i przewieziono go do komisariatu we Włochach" - opisano w komunikacie stołecznej straży miejskiej.