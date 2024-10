Tramwajem do Miasteczka Wilanów. "Czekaliśmy na to wiele lat"

Od wtorkowego poranka do Miasteczka Wilanów dojeżdżają tramwaje. Osiedle obsługują dwie nowe linie: 14 i 16. - To największa tego typu inwestycja od dziesięcioleci - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

We wtorek o godzinie 4.33 pierwszy tramwaj odjechał z Miasteczka Wilanów. Składy ruszyły także w przeciwnym kierunku: z Bielan i Ochoty. Wczesnym rankiem pasażerów było niewielu. Po godzinie 5 dziennikarzowi tvnwarszawa.pl towarzyszył głównie... głos Macieja Knapika, reportera "Faktów TVN" zapowiadającego kolejne przystanki (przejął schedę po zmarłym ojcu Tomaszu, który przez wiele lat był głównym głosem warszawskiej komunikacji).

Na przystankach działał już system informacji pasażerskiej wyświetlający informacje o czasie odjazdu tramwajów, ale godzinom towarzyszyła adnotacja o trwającej "kalibracji systemu", więc zdarzały się drobne błędy. Same tramwaje kursowały płynnie.

"Czekaliśmy na to wiele lat"

Przed godziną 8 z dziennikarzami spotkał się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Na konferencję dotarł tramwajem. - Dzisiaj rozpoczynamy wreszcie kursowanie tramwaju z Wilanowa do centrum Warszawy. Czekaliśmy na to wiele lat, ponieważ od 70 lat nie było pełnej, nowej linii tramwajowej w Warszawie. Bardzo się cieszę - powiedział.

Inwestycję nazwał "największą od dziesięcioleci". Jak wyliczał, w tym roku udało się oddać do użytku 10 kilometrów nowych tras tramwajowych - Wilanów wraz ze Spacerową oraz Kasprzaka na Woli. Podtrzymał, że w "połowie przyszłego roku" sieć wydłuży się od odnogę linii wilanowskiej na Stegny. - To pokazuje jak poważnie traktujemy komunikację miejską - dowodził.

Prezydent zauważył, że inwestycję udało się zrealizować wbrew przeciwnościom losu: pandemii, wojny w Ukrainie, "mimo tego, jak traktowany był budżet miasta stołecznego Warszawy przez poprzedni rząd". Jak dodał, mieszkańcy Wilanowa będą mogli znacznie szybciej dostać się do centrum miasta. - Dwukrotnie szybciej niż autobusem - wyliczał. Do tego, jak mówił, tramwaje przewiozą większą liczbę pasażerów niż autobusy.

Linie numer 14 i 16 - trasy, częstotliwość

Trasę do Miasteczka Wilanów obsługują dwie linie tramwajowe: 14 (z Ochoty) i 16 (z Bielan). Z kolei jej odnogą w kierunku pętli Stegny pojadą tramwaje oznaczone numerem 19. Ale ma to nastąpić - według ostatnich zapowiedzi - latem przyszłego roku.

Linia 14 z Miasteczka Wilanów dojeżdża do placu Zbawiciela, gdzie skręca w kierunku placu Politechniki. Stamtąd, wzdłuż Filtrów, dociera do pętli przy Banacha na Ochocie. Będzie kursować co 8 minut w godzinach szczytu, co 12 poza szczytem i co 15 w weekendy.

Tramwaje oznaczone numerem 16 będą kursować w szczycie co cztery minuty, poza szczytem co 6, a weekendy co 7,5 minuty. Z Miasteczka Wilanów dojeżdżają do centrum Marszałkowską, a dalej w kierunku ronda "Radosława" przez Żoliborz docierają do pętli Piaski na Bielanach. Połowa kursów będzie kończyła się na ulicy Stawki na Muranowie, gdzie wykonano zawrotkę.

W związku z uruchomieniem trasy tramwajowej zajdą duże zmiany w trasach autobusów na Mokotowie i w Wilanowie. Będą wchodzić w życie stopniowo, ale już 1 listopada zlikwidowane zostaną autobusy numer 522, a 519 zmieni trasę. Tramwajowa linia 35 przeszła do historii wraz z ostatnim poniedziałkowym kursem. Więcej o nowej organizacji komunikacji pisaliśmy na tvnwarszawa.pl kilka dni temu>>>

Odcinek od skrzyżowania Belwederska, Gagarina, Spacerowa do terminala na Branickiego ma długość około 6,5 kilometra. Powstało na nim 12 zespołów przystankowych. Na końcu nie ma klasycznej pętli, dlatego trasę obsługują wyłącznie dwukierunkowe pojazdy koreańskiego marki Hyundai Rotem.

Tramwaj do Wilanowa: odcinek Puławska-Wilanów UM Warszawy

Tramwajem przez plac budowy

Wzdłuż torowiska zostało jeszcze wiele do zrobienia, co oznacza utrudnienia przede wszystkim dla pieszych i kierowców. Na razie na skrzyżowaniach nie został wprowadzony priorytet dla tramwajów, dlatego póki co przejazd ze Śródmieścia do Wilanowa potrwa dłużej niż deklarowane pierwotnie pół godziny. Urzędnicy zapowiedzieli, że zgodnie z obowiązującym harmonogramem, prace przy układzie drogowym mają zakończyć się na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2025 roku. Do tego momentu tramwaje będą jeździć przez plac budowy.

Przypomnijmy: prace nad budową nowej linii rozpoczęły się latem 2022 roku i miały zakończyć do końca 2023 roku. Potem datę przesunięto na wrzesień 2024, ale i tego terminu nie udało się dochować, ponieważ wykryto problemem z podlewami żywicznymi, które stabilizują i wyciszają szyny. Łączny koszt inwestycji to ponad miliard złotych.

We wtorek rano prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował również o innej dużej inwestycji tramwajowej. Jak przekazał na portalu X, punktualnie o godzinie 4.06 pierwszy tramwaj linii 4 wyjechał z nowej zajezdni na Annopolu. Pisaliśmy o niej więcej w czerwcu>>>

Kolejna ważna inwestycja dla @warszawa gotowa. Punktualnie o godzinie 4.06 pierwszy tramwaj linii 4 wyjechał z nowej zajezdni Annopol. pic.twitter.com/LoyfDn6yzj — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) October 29, 2024

Autorka/Autor:katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl