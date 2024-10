Zbuduje bloki zamiast szeregowców

- To nie jest drobiazg, że dzieci jedzą stołówce w pośpiechu i ścisku, bo w szkole jest zbyt wielu uczniów. To nie jest nic, jeśli spada wartość nieruchomości, bo wokół jak grzyby po deszczu wyrastają tanie bloki. To jest problem, kiedy nie możesz dostać się do lekarza. To jest prawdziwy dramat, kiedy oczyszczalnia ścieków w Starej Miłośnie zanieczyszcza Kanał Wawerski, bo nie jest w stanie obsługiwać rosnącej liczby mieszkańców naszego osiedla - argumentował Sebastian Olszta z inicjatywy.