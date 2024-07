Jeden z Abramsów otrzymał imię Sitek-21

Żołnierze 1. Warszawskiej Brygady Pancernej upamiętnili swojego kolegę - zabitego podczas służby na granicy Mateusza Sitka. Na jego cześć imię Sitek-21 otrzymał jeden z czołgów Abrams należących do brygady.

Sitek-21 to imię jednego z Abramsów

Tegoroczne uroczystości upamiętniły również sierż. Mateusza Sitka – żołnierza warszawskiej brygady, który podczas służby na granicy z Białorusią w czerwcu zginął dźgnięty nożem przez jedną z osób próbujących dostać się na teren Polski. W uroczystościach wzięli udział oficerowie związani z brygadą, przedstawiciele US Army oraz wiceszef MON Stanisław Wziątek. Obecna również była najbliższa rodzina sierż. Sitka, w tym jego mama, która wraz z dowódcą batalionu odsłoniła tablicę upamiętniającą zmarłego.

Jego imieniem został również nazwany jeden z czołgów M1A1 Abrams, które niedawno weszły na wyposażenie brygady – otrzymał on imię Sitek-21, wymalowane na lufie czołgowej armaty.

"Będziemy robić wszystko, by jego ofiara nie poszła na marne"

- Będziemy robić wszystko, by jego ofiara nie poszła na marne, i by takie sytuacje już nigdy się nie powtórzyły, żeby ci, którzy doprowadzili do tej zbrodni, zostali ukarani – zadeklarował wiceszef MON.