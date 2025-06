"Rzucił w matkę butelkami po piwie". Usłyszał zarzuty

Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN

Policjanci z komisariatu przy ulicy Mrówczej interweniowali w związku ze zgłoszeniem dotyczącym awantury domowej i agresywnego mężczyzny stosującego przemoc wobec matki.

Funkcjonariusze zjawili się na miejscu i zatrzymali 47-latka.

"Z relacji zgłaszającej i jej drugiego syna wynikało, że 47-latek znęca się nad matką, zarówno psychicznie poprzez wyzywanie, poniżanie, groźby, a także fizycznie, stosując przemoc" - poinformowała podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

"W dniu interwencji, podczas awantury, sprawca rzucił w kierunku kobiety trzema szklanymi butelkami po piwie" - dodała Węgrzyniak. Pracujący na miejscu policjanci, zabezpieczyli ślady, przeprowadzili oględziny i zebrali materiał dowodowy.

Zarzuty i areszt

Zebrany materiał pozwolił na przedstawienie 47-latkowi zarzutów znęcania się nad matką.

Sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe, gdzie zdecydowano o skierowaniu wniosku do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Sąd do wniosku się przychylił i 47-latek został osadzony w areszcie.