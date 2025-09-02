Zderzenie na moście, potężny korek na obwodnicy

Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, na moście Południowym, na jezdni w kierunku Terespola doszło do zdarzenia z udziałem pięciu pojazdów.
- Są to dwa samochody osobowe, dwa dostawcze i tir. Najbardziej uszkodzone są samochody osobowe. Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej, policja i ratownictwo medyczne. Zablokowane są trzy pasy ruchu, przejezdny jest tylko jeden. W tym momencie korek ma 10 kilometrów długości - przekazał Mżyk.
Jak poinformował młodszy kapitan Łukasz Wojtas z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, jedna z osób, które brały udział w zdarzeniu, uskarża się na ból kręgosłupa. - Prawdopodobnie zostanie zabrana do szpitala - przekazał strażak.
Zamykają tunel POW
Jak przekazała rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska, tunel Południowej Obwodnicy Warszawy jest teraz czasowo zamykany. - To standardowa procedura w takich sytuacjach. Stosuje się ją po to, aby samochody nie stały w korku w tunelu. Kiedy korek nieco się rozładuje, tunel jest otwierany - wyjaśniła.
Autorka/Autor: dg/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24