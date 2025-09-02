Zderzenie na moście, potężny korek na obwodnicy

Zderzenie na moście Południowym - relacja reportera tvnwarszawa.pl Źródło: TVN24

Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, na moście Południowym, na jezdni w kierunku Terespola doszło do zdarzenia z udziałem pięciu pojazdów.

- Są to dwa samochody osobowe, dwa dostawcze i tir. Najbardziej uszkodzone są samochody osobowe. Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej, policja i ratownictwo medyczne. Zablokowane są trzy pasy ruchu, przejezdny jest tylko jeden. W tym momencie korek ma 10 kilometrów długości - przekazał Mżyk.

Jak poinformował młodszy kapitan Łukasz Wojtas z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, jedna z osób, które brały udział w zdarzeniu, uskarża się na ból kręgosłupa. - Prawdopodobnie zostanie zabrana do szpitala - przekazał strażak.

Utrudnienia po zderzeniu na S2 Utrudnienia po zderzeniu na S2 Źródło: TVN24 Utrudnienia po zderzeniu na S2 Źródło: TVN24 Utrudnienia po zderzeniu na S2 Źródło: TVN24

Zamykają tunel POW

Jak przekazała rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska, tunel Południowej Obwodnicy Warszawy jest teraz czasowo zamykany. - To standardowa procedura w takich sytuacjach. Stosuje się ją po to, aby samochody nie stały w korku w tunelu. Kiedy korek nieco się rozładuje, tunel jest otwierany - wyjaśniła.

Zderzenie na moście Południowym Zderzenie na moście Południowym Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na moście Południowym Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na moście Południowym Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl