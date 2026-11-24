Zderzyły się dwa auta. Niemowlę trafiło do szpitala
Dwa samochody osobowe zderzyły się w Alei 4 Czerwca na wysokości ulicy Ryżowej.
Lądował śmigłowiec LPR
Strażacy o godzinie 13.40 otrzymali zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych.
- Samochodami podróżowały łącznie cztery osoby, w tym czteromiesięczne dziecko. Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do szpitala na badania trafiła jedna osoba. Została ona przetransportowana karetką kołową - przekazał kpt. Paweł Baran z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Strażacy zakończyli działania o godzinie 14.06. Na miejscu pracowały trzy zastępy.
Niemowlę w szpitalu
Na miejscu swoje czynności prowadziła policja. - W wyniku zdarzenia czteromiesięczne dziecko, ze względu na swój wiek, trafiło do szpitala na badania profilaktyczne - poinformował młodszy aspirant Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji.
Funkcjonariusze przebadali kierujących na zawartość alkoholu. - Kierujący byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do kierowania - dodał Filipiak.
Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski. Opisał, co dzieje się na miejscu zdarzenia. - Lewy pas Alei 4 czerwca jest zablokowany. Niewielkie utrudnienia występują w stronę Alej Jerozolimskich - poinformował przed 15 reporter.
Policjanci ustalają przyczyny zdarzenia.