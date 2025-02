Kino, sala widowiskowa, pracownie. W Ursusie powstaje centrum kultury

W Ursusie powstaje centrum kultury Źródło: UM Warszawa

W poniedziałek wmurowano kamień węgielny pod budowę nowoczesnego centrum kultury w Ursusie. Powstaną kino, pracownie i sala widowiskowa na pół tysiąca osób.

Nowy budynek zastąpi wysłużony obiekt Ośrodka Kultury Arsus.

- To bardzo, bardzo ważny moment. Ursus to jedna z większych i dynamicznie rozwijających się dzielnic w Warszawie. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby wszystkie usługi, szczególnie kulturalne były świadczone w wysokim standardzie i były dostępne blisko domu. Powstanie tu m.in. kino, pracownie oraz sala widowiskowa na 500 osób, w której będą mogły odbyć się koncerty, spektakle teatralne, ale także konkurs tańca dzieci i młodzieży, czy konferencje. To bardzo istotne, żeby w dzielnicy blisko mieszkańców było takie miejsce - powiedziała cytowana w komunikacie ratusza wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Na dole sala widowiskowa

Ratusz ocenił, że budowa nowoczesnego, miejskiego centrum kultury z salą widowiskową dla 500 osób, kinem z salą dla blisko 150, wieloma pracowniami artystycznymi i profesjonalnym studiem nagrań to "inwestycja przełomowa dla lokalnej społeczności i bardzo wyczekiwana przez mieszkanki i mieszkańców dzielnicy".

Centrum kultury w Ursusie - wizualizacja Źródło: UM Warszawa

Dwupiętrowy budynek przy ulicy Kazimierza Gierdziejewskiego będzie zbudowany na planie litery "L" ze względu na rozmieszczenie dwóch największych pomieszczeń budynku. Pierwszym z nich jest nowoczesna scena widowiskowa z widownią na parterze i balkonie, która pomieści 500 osób. Drugie pomieszczenie to sala kinowa, gdzie w komfortowych warunkach 144 widzów będzie mogło oglądać seanse filmowe. Na parterze przewidziano również przestrzeń dla dzieci, które będą miały zapewnioną opiekę na czas trwania imprez w salach widowiskowej lub kinowej. Oba pomieszczenia połączy przestronny hol, w którym znajdzie się miejsce na szatnię, kawiarnię i zaplecze sanitarne. Na parterze będzie również funkcjonować galeria z oddzielnym wejściem.

Na górze pracownie artystyczne

Piętra budynku zostały pomyślane z myślą o osobach chcących realizować swoje artystyczne pasje. Powstanie tam kilkanaście specjalnie wyposażonych sal, gdzie organizowane będą zajęcia plastyczne, malarskie, rzeźbiarskie, ceramiczne, teatralne, filmowe, taneczne oraz muzyczne. Oprócz tego znajdą się tam pomieszczenia klubowe, a także w pełni wyposażone studio nagrań. Budynek zostanie wyposażony także w odnawialne źródła energii i będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Wykonawcą nowego centrum kultury jest konsorcjum firm PBO Śląsk Sp. z o.o. z MTM Budownictwo Sp. z o.o., a autorem projektu jest GiD Zespół projektowy Grzegorz Brewczyński. Inwestycja ma być gotowa pod koniec 2027 roku.