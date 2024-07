Myśleli, że ktoś go potrącił, wezwali straż miejską

Jak wynika z informacji żyrardowskich strażników opublikowanej na Facebooku, w ostatni piątek jeden z mieszkańców miasta zgłosił, że na ulicy Mireckiego leży potrącony kot i już dziobią go wrony. Zapewnili, że informację ze zgłoszenia przekazano do lekarza weterynarii w celu udzielenia pomocy zwierzakowi. Strażnicy na miejscu stwierdzili jednak, że kot odpoczywał, chodzi i jest w dobrej kondycji, o czym poinformowano lekarza.

Kot chciał się bawić, później wstał i odszedł

Dopytywani w komentarzach pod postem funkcjonariusze o to, w jaki sposób ocenili stan zwierzęcia, doprecyzowali: "W momencie, gdy strażnicy nachylili się nad kocurkiem, zwierzak zareagował tak, jakby chciał się z nimi bawić. Po czym wstał i odszedł. Kot zwyczajnie odpoczywał, wygrzewając się na słoneczku".

Z komentarzy wynika też, że biało-rudy kot jest już dobrze znany w tej okolicy. "Przed chwilą przechodziłem to leży do góry nogami i się opala" - napisał we wtorek wieczorem jeden z mieszkańców.