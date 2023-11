Czołowe zderzenie samochodu dostawczego z ciężarowym. Jeden z kierowców był zakleszczony

Jedna osoba trafiła do szpitala po wypadku w okolicy Mszczonowa. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Do wypadku doszło w piątek na krajowej "pięćdziesiątce", na wysokości miejscowości Zbiroża. Jak poinformowała w mediach społecznościowych żyrardowska policja, w wypadku brały udział dwa pojazdy. Jedna osoba, jak przekazali funkcjonariusze, została przetransportowana do szpitala.

Z kolei ochotnicy ze Zbiroży przekazali, że na miejsce zostali wezwani około godziny 16.30. "Zostaliśmy zadysponowani do wypadku samochodu dostawczego z ciężarowym. Po czołowym zderzeniu kierowca dostawczaka został zakleszczony we wraku, przy użyciu narzędzi hydraulicznych uwolniliśmy i przekazaliśmy poszkodowanego ZRM a następnie został przetransportowany do szpitala" - napisali na Facebooku.