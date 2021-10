Wypadek na krajowej "50". Tir zderzył się z samochodem osobowym

Na drodze krajowej numer 50 między Kołbielą a Górą Kalwarią doszło w piątek wieczorem do wypadku. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym w rejonie miejscowości Ostrówek. Policja podaje, że dwie osoby zostały ranne.

Do wypadku doszło około godziny 19 na odcinku krajowej "50" w rejonie Ostrówka, w powiecie otwockim, w odległości około kilometra od mostu na Wiśle. - Doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i ciężarowego. Ciężarówką podróżował wyłącznie kierowca, natomiast osobówką jechały dwie osoby - informuje Maciej Łodygowski z otwockiej straży pożarnej. - Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejscu zdarzenia oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Nie było potrzeby użycia specjalistycznego sprzętu w celu wykonania dostępu do osób w pojazdach. Uczestnicy opuścili je o własnych siłach - dodaje.