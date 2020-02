Policja podsumowuje rok: 60 procent ofiar śmiertelnych to piesi

Prezydent Rafał Trzaskowski już w Nowy Rok oznajmił, że minione 12 miesięcy zakończyło się rekordowo niską liczbą ofiar śmiertelnych na ulicach Warszawy . Urzędnicy otrzymali wówczas wstępne dane Komendy Stołecznej Policji. Wynikało z nich, że w porównaniu do roku 2018, liczba zabitych spadła o niecałe 20 procent. Policjanci potrzebowali jednak czasu, by przygotować szczegółowe zestawienie.

Raport Wydziału Ruchu Drogowego KSP został opublikowany pod koniec stycznia. Wynika z niego, że w 2019 roku na stołecznych drogach doszło do 929 wypadków, w których zginęło 35 osób, a rannych zostało 1067 .

Oznacza to, że w 2019 roku zginęło osiem osób mniej, niż rok wcześniej. Mniej było też wypadków (o 173) i osób poszkodowanych (o 187).

Kim są ofiary wypadków?

Warszawskie statystyki potwierdzają to, o czym policja mówi od dawna - najbardziej narażeni uczestnicy ruchu to piesi. Pośród 35 zabitych, aż 21 osób to ofiary potrącenia (60 procent). W wyniku zderzeń zginęło dziewięciu kierowców (26 proc.) i pięcioro pasażerów (14 proc.).