Kilka firm chce zaprojektować zieloną Marszałkowską. "Oferty wydają się korzystne"

Ogłoszony na początku marca przetarg dotyczył projektu wykonawczego dla dwóch odcinków Marszałkowskiej: od placu Konstytucji do Nowogrodzkiej i od Królewskiej do placu Bankowego. W piątek Zarząd Dróg Miejskich otworzył oferty. Do obu zadań zgłosili się ci sami wykonawcy. Chęć podjęcia się projektowania deklaruje pięć firm.