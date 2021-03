Wypadek na Ursynowie, dwie osoby trafiły do szpitala. "Honda wygląda jak auto rajdowe"

Na ulicy Stryjeńskich doszło do zderzenia kii i hondy. Do szpitala trafili dwaj kierowcy. Jak ustalił nasz reporter, honda, która brała udział w wypadku, wygląda jak auto wyścigowe. Są utrudnienia w ruchu w tej części Ursynowa.

Reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz informuje o wypadku na Ursynowie. - Na Stryjeńskich doszło do zderzenia dwóch samochodów. Prawdopodobnie jedna osoba jest ranna - podawał na początku nasz reporter.

Informacje potwierdziła stołeczna policja. - Około godziny 18.30 kia zderzyła się z hondą. Kierujący z tego pierwszego samochodu został przewieziony do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi - podał Jarosław Florczak z KSP.

"Honda wygląda jak auto rajdowe"

- Wygląda na to, że honda uderzyła w tył kii. Taką wersję podają również świadkowie wypadku, którzy twierdzą, że kierowca kii jadąc ulicą Stryjeńskich próbował wjechać na parking osiedlowy, wówczas w jego tył uderzyła honda. Oba pojazdy stoją tyłem do kierunku jazdy na całej szerokości jezdni. Na odcinku kilkunastu metrów porozrzucane są odłamki karoserii, więc wygląda na to, że siła uderzenia musiała być duża - opisywał Węgrzynowicz.