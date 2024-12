Ułatwienia dla kierowców z Mokotowa i Wilanowa, na Ochocie więcej utrudnień

Skrzyżowanie Spacerowej i Belwederskiej Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

W środę rano, 18 grudnia, kierowcy jadący aleją Wilanowską – od strony Pałacu w Wilanowie – będą mogli skręcić w ulicę Jana III Sobieskiego osobną jezdnią. Z kolei prosto, w stronę Doliny Służewieckiej, wytyczone będą dwa pasy ruchu.

Organizacja ruchu w alei Wilanowskiej Źródło: UM Warszawa

Łatwiej na Spacerowej i w alei Rzeczypospolitej

Wkrótce poprawi się też przejazd przez Spacerową. "Tramwajarze wykorzystali sprzyjającą pracom pogodę i skończyli układanie asfaltu na ulicach Spacerowej i Goworka. Od piątku, 20 grudnia, kierowcy pojadą z Puławskiej do Belwederskiej dwoma pasami" - zapowiedział stołeczny ratusz.

Ponadto ulice Słoneczna i Zajączkowska odzyskają połączenie z jezdnią Spacerowej w dół. Z kolei kierowcy jadący pod górę będą mogli skręcić w Chocimską w stronę Klonowej. "Wyjazd z Chocimskiej na Goworka w stronę Puławskiej pozostanie jeszcze zamknięty" - zastrzegli urzędnicy.

W sobotę, 21 grudnia, poprawi się przejazd przez Wilanów. Aleja Rzeczypospolitej od ulicy Branickiego do Klimczaka odzyska dwie jezdnie. Na każdej zostaną wytyczone po dwa pasy ruchu, a przy skrzyżowaniu z Klimczaka i Hlonda będą dodatkowe pasy do skrętu. Jadący od strony Branickiego znowu skręcą w lewo w ulicę Hlonda.

Organizacja ruchu w alei Rzeczypospolitej Źródło: UM Warszawa

Dodatkowe utrudnienia na Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Ratusz ostrzega, że zmiany szykują się także na budowie trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego. W weekend tramwajarze przebudują kanalizację na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Te prace potrwają od piątku, 20 grudnia, od godziny 20 do poniedziałku, 23 grudnia, do godziny 4.

W związku z tym zwężona zostanie jezdnia ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. na wysokości hotelu Ibis. Na tym fragmencie ruch będzie się odbywał jednym pasem – tylko w stronę Grójeckiej. Kierowcy jadący ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r. – w kierunku Alej Jerozolimskich – będą kierowani na objazd ulicami Szczęśliwicką i Sokołowskiego "Grzymały". Tędy pojadą także autobusy linii: 136, 167, 186, 191 i 414 i nocnych N01 i N43.

Organizacja ruchu na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku Źródło: UM Warszawa