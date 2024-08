W sobotę, 3 sierpnia rozpocznie się frezowanie ulicy Odyńca, na odcinku od Wołoskiej do alei Niepodległości. W weekend nowy asfalt zyska ulica Kobiałka. Prace wpłyną na kursowanie komunikacji miejskiej.

W sobotę o godzinie 9.00 drogowcy zamkną jezdnię Odyńca od Wolskiej do alei Niepodległości. Dodatkowo podczas remontu będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (także na wyznaczonych miejscach postojowych). Jak poinformował ratusz, podczas prac wymieniona zostanie nawierzchnia i chodniki.

Na jezdni alei Niepodległości w stronę centrum zostanie dopuszczone zawracanie z lewego pasa. Na Racławickiej, przed skrzyżowaniem z Wołoską, będą dwa pasy do skrętu w lewo i jeden w prawo. Środkowy pas zostanie wygrodzony.

Prace potrwają do końca sierpnia.

Komunikacja miejska na objazdach

"Kursowanie linii 141 będzie zawieszone. Autobusy 118 pojadą aleją Niepodległości i Odyńca. Linia 168 ominie utrudnienia ulicami: Racławicką, Żwirki i Wigury, Hynka i aleją Krakowską do pętli P+R aleja Krakowska. Autobusy 172 będą kursowały ulicą Wołoską i Madalińskiego do Puławskiej i dalej ulicą Czerniakowską, aleją Stanów Zjednoczonych, Grochowską, Zamieniecką i Łukowską do Witolina" – przekazał ZTM.