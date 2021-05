Betonowe zastąpią stalowymi. Szykują wielką wymianę latarń

Około 40 tysięcy nowych opraw zaprojektuje i dostarczy zielonogórska firma LUG Light Factory. Umowa została podpisana w styczniu tego roku, a jej wartość to 32 miliony złotych. W budżecie drogowców na to zadanie zostało jeszcze siedem milionów złotych, dlatego zdecydowali, że przeznaczą je na wymianę słupów oświetleniowych. W ten sposób większość betonowych latarni zastąpią nowe stalowe słupy.

Montaż ma rozpocząć się jesienią

"W tym celu właśnie ogłosiliśmy przetarg na dostawę 3961 takich słupów" - informuje ZDM. "Wymiana prowadzona będzie metodą 1 do 1. Oznacza to jedną wstawioną nową latarnię w miejsce starej. Ponieważ termin składania ofert wyznaczyliśmy na 8 czerwca, a dostawa 75 procent wszystkich słupów ma nastąpić do trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy, montaż nowych latarni powinien rozpocząć się jesienią tego roku. To oznacza, że ruszy mniej więcej w tym samym czasie, kiedy otrzymamy pierwsze partie ledowych opraw" - wyjaśniają drogowcy.