W centrum nie jeżdżą tramwaje

Utrudnienia związane są z obchodami 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Od godziny 16.00 tramwaje nie kursują Alejami Jerozolimskimi od placu Zawiszy do ronda Waszyngtona, a także Marszałkowską od placu Konstytucji do placu Bankowego – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego. Na objazdy skierowano też autobusy.

Linie tramwajowe 7, 9, 15, 22, 35, 74 i 78 zostały skierowane na trasy objazdowe. Linie 7,9 i 22 po stronie Ochoty kursują P+R al. Krakowska/Banacha do pl. Starynkiewicza. Po stronie Pragi linie 7 i 22 do Wiatracznej, a linia 9 do al. Zielenieckiej.