Na oczach policjantów zajechał rowerzyście drogę

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na ulicy Tamka na Powiślu. "Patrolujący ulice policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KSP, nieoznakowanym radiowozem zauważyli, jak kierujący skodą skręcając w prawo w ulicę Kruczkowskiego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu rowerzyście, który poruszał się pasem ruchu dla rowerów i przez skrzyżowanie jechał na wprost" - relacjonuje WRD.

Do zderzenia jednak nie doszło dzięki szybkiej reakcji i czujności rowerzysty. Policjanci wyciągnęli natomiast konsekwencje wobec kierowcy auta. "Został on ukarany mandatem w wysokości 350 złotych, a do jego konta dopisano sześć punktów karnych" - podaje policja.