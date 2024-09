Po wakacyjnym remoncie Krakowskie Przedmieście zyskało równą nawierzchnię, która będzie trwała i odporna na ruch autobusów. Na odcinku między ulicą Królewską a Miodową pojawiła się nowa kostka brukowa, a szczeliny wypełniła specjalistyczna fuga. Od poniedziałku, 2 września, na Krakowskie Przedmieście w dni powszednie wrócą autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, E-2 i N44 . W weekendy na odcinku od ulicy Miodowej do Świętokrzyskiej, Krakowskie Przedmieście stanie się deptakiem dla spacerowiczów.

Po sąsiedzku kończą się już prace na dwóch skrzyżowaniach ulicy Mazowieckiej, w tym przy Świętokrzyskiej. To zmiany, które pozwolą skorzystać z budowanego parkingu podziemnego na placu Powstańców Warszawy . Od kilku dni ulica Mazowiecka jest już dwukierunkowa.

Koniec remontu na Odyńca

Wraz z początkiem roku szkolnego zakończona zostanie wymiana nawierzchni i chodników ulicy Odyńca, od alei Niepodległości do Wołoskiej. Wybudowane zostało też nowe przejście dla pieszych, a parkowanie zostało przeniesione na jezdnię. Autobusy linii 118, 168 i 172 wrócą na poprzednie trasy. 118 pojedzie przez ulicę Puławską i Malczewskiego, 168 do ulicy Woronicza (nadal remontowana jest ulica Spartańska), a 172 znów będzie kursowało ulicą Odyńca do przystanku Chełmska.