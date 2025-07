Prace na drogach w trzech dzielnicach, zmiany w komunikacji

Kładą asfalt na drugiej nitce Belwederskiej i Sobieskiego (wideo archiwalne, ilustracyjne) Źródło: tvnwarszawa.pl

Prace na ulicy Jana III Sobieskiego rozpoczną się w nocy ze środy na czwartek, z 30 na 31 lipca. Do nocy z niedzieli na poniedziałek, z 3 na 4 sierpnia, kierowcy nie przejadą w stronę centrum od alei Wilanowskiej do św. Bonifacego. Objazdy zostaną poprowadzone aleją Wilanowską i dalej ulicami Wiertniczą i Powsińską do św. Bonifacego lub aleją Wilanowską i aleją Sikorskiego. Pojadą nimi także autobusy linii 116, N31 i N81.

Asfaltowanie ulicy Jana III Sobieskiego Źródło: Infoulice Warszawa

Asfalt zostanie ułożony także na ostatniej ćwiartce skrzyżowania z aleją Wilanowską. Zamknięty będzie fragment jezdni w kierunku Doliny Służewieckiej. Kierowcy pojadą w obu kierunkach drugą nitką.

Zamkną fragment Szczęśliwickiej

Wykonawca trasy do Dworca Zachodniego zamknie fragment ulicy Szczęśliwickiej, żeby przebudować instalacje podziemne, w tym ciepłociąg przecinający skrzyżowanie. Od piątku, 1 sierpnia, kierowcy nie przejadą Szczęśliwicką na Bitwy Warszawskiej 1920 r. od strony Rokosowskiej. Objazd oprowadzi Białobrzeską i Sokołowskiego „Grzymały”. Tymi ulicami pojadą autobusy linii 154 i 172. Zmieni się też trasa linii 184.

Prace na Szczęśliwickiej Źródło: Infoulice Warszawa

Dokończą szybki remont Pawińskiego

Jezdnia ulicy Pawińskiego wymagała pilnej naprawy, dlatego z pracami nie można było czekać do zakończenia budowy torowiska na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Na frezowanie wystarczą dwa weekendy. Pierwszy etap robót już się zakończył.

Remont ulicy Pawińskiego Źródło: Infoulice Warszawa

W najbliższą sobotę i niedzielę drogowcy rozpoczną prace na kolejnym odcinku. Od piątku, 1 sierpnia, od godziny 22 do poniedziałku, 4 sierpnia, do godziny 5 kierowcy nie przejadą od Księcia Trojdena do Banacha. Objazd poprowadzi ulicami: Księcia Trojdena lub Racławicką i dalej Żwirki i Wigury do Banacha lub Banacha, Grójecką i Dickensa. Trasy zmienią autobusy linii 186 i 414.

Nowy asfalt na Jana Olbrachta

W weekend drogowcy wymienią nawierzchnię także na ulicy Jana Olbrachta. Prace zaplanowano od piątku, 1 sierpnia, od około godziny 22 do poniedziałku, 4 sierpnia, do godziny 4.

Ulica Jana Olbrachta będzie zamknięta od Górczewskiej do Redutowej wraz z rondem Krygiera. Objazd poprowadzi ulicami: Górczewską, Elekcyjną, Wolską, Redutową, Pustola i Sowińskiego. Autobusy linii 129, 167, 190 i 197 pojadą zmienionymi trasami.

Remont ulicy Jana Olbrachta Źródło: Infoulice Warszawa