To przejście dostało najniższą notę za bezpieczeństwo, budują tam rondo

Zmiany dla kierowców

Kierowcy nie przejadą na wprost ulicami Augustówka i Zawodzie w żadnym kierunku. Możliwy będzie jedynie skręt w prawo z ulicy Augustówka (od Wiertniczej) w Zawodzie (do Kobylańskiej) i w lewo z ulicy Zawodzie w Augustówka. Staną tu światła, które pokierują ruchem wahadłowym.

Objazd został wyznaczony ulicami: Augustówka, Statkowskiego i Gołkowską do Powsińskiej. Na skrzyżowaniu ulic Augustówka i Statkowskiego zmieni się pierwszeństwo przejazdu. Droga główna poprowadzi ze Statkowskiego w stronę Siekierek. Do ulicy Statkowskiego z Zawodzie można dojechać ulicami: Kobylańską, Korzenną i Augustówka. Na Korzennej obowiązuje ograniczenie tonażowe.

Utrudnienia dla mieszkańców i pieszych

Wykonawca zamknie dojazd do budynku Augustówka 8. W zamian udostępni drugi, istniejący obok, demontując słupki drogowe. Do posesji Augustówka 19 i Zawodzie 26 będzie można dojechać od strony EC Siekierki przez plac budowy lub od strony ulicy Santockiej. Wyjazd z posesji Zawodzie 17 będzie tylko w prawo. Każdy wjazd i wyjazd na odcinek ulicy z ruchem wahadłowym będzie pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania ruchem.