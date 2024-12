Ponad 20 tysięcy odblasków na 34 choinkach

Lokalizacje choinek z odblaskami

Dzielnica Bemowo. Choinka z odblaskami umieszczona jest na parterze, przy kancelarii głównej urzędu, w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Bemowo ulicy Powstańców Śląskich 70. Dzielnica Ochota. Choinka znajduje się przed Urzędem Dzielnicy Ochota przy ulicy Grójeckiej 17a. Dzielnica Śródmieście. Choinka znajduję się przed Urzędem Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ulicy Nowogrodzkiej 43. Dzielnica Żoliborz. Choinka będzie ustawiona przed wejściem do urzędu od ulicy Słowackiego 6/8. Dzielnica Bielany. Choinkę ustawiono przed wejściem do Urzędu Dzielnicy przy ulicy Żeromskiego 29. Dzielnica Ursynów. Choinka na Ursynowie znajduje w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów w holu przy głównym wejściu od alei KEN 61. Dzielnica Białołęka. Choinka jest przy głównym wejściu budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka, przy ulicy Modlińskiej 197. Dzielnica Targówek. Choinka znajduje się przed głównym wejściem do Urzędu Dzielnicy Targówek przy ulicy Kondratowicza 20. Dzielnica Wilanów. Choinka znajduje się przed Urzędem Dzielnicy Wilanów, ulica Klimczaka 2. Dzielnica Praga-Północ. Choinka ulokowana jest przy wejściu do Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ulicy Księdza Ignacego Kłopotowskiego 15. Dzielnica Praga-Południe. Choinka znajduje w Terminalu Kultury Gocław przy ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24. Dzielnica Wawer. Choinka będzie umieszczona w Wydziale Obsługi Mieszkańców przy ulicy Żagańskiej 1. Dzielnica Wola. Choinka znajduje na dziedzińcu Urzędu Dzielnicy Wola przy alei Solidarności 90. Dzielnica Mokotów. Choinka znajduje się przed wejściem głównym Urzędu Dzielnicy Mokotów, ulica Rakowicka 25/27. Dzielnica Rembertów. Choinka znajduje się przy wejściu głównym do Urzędu Dzielnicy Rembertów, alei gen. A. Chruściela „Montera” 28. Dzielnica Włochy. Choinka znajduje się na parterze budynku Urzędu Dzielnicy przy ulicy Krakowskiej 257, w holu przy wejściu głównym. Dzielnica Ursus. Choinka znajduje się w środku w Wydziale Obsługi Mieszkańców, Plac Czerwca 1976 Roku 1. Dzielnica Wesoła. Choinka znajduje się przed Urzędem Dzielnicy Wesoła ulica 1 Praskiego Pułku 33. Straż Miejska m.st. Warszawy. Przed siedzibą główną Straży Miejskiej m.st. Warszawy, przy ulicy Młynarskiej 43/45. Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. Choinki znajdują się: ulica Włościańska 52 - siedziba MZA; ulica Ostrobramska 38 - Oddział Przewozów "Ostrobramska"; ulica Stalowa 77 - Oddział Przewozów "Stalowa"; ulica Kleszczowa 28 - Oddział Przewozów "Kleszczowa"; ulica Woronicza 29 - Oddział Przewozów "Woronicza". Teatr Kamienica - Aleja "Solidarności" 93. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie -ulica Saska 63/75. Terenowy Oddział III w Warszawie - ulica Nowogrodzka 59. (przy Szpitalu Lindleya). Terenowy Oddział II w Warszawie - ulica Dzieci Polskich 20 (w Centrum Zdrowia Dziecka). Automobilklub Polski - ulica Powstańców Śląskich 127. MPWiK. Jedna z choinek znajduję się na placu Starynkiewicza 5 przy wejściu głównym do budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, druga natomiast znajduje się na ulicy Zaruskiego 4 w Biurze Obsługi Klienta. ZTM. Choinka znajduje się na Węźle komunikacyjnym - Młociny – przy wejściu na Stacje Metra. Fundacja Jednym Śladem. Przedszkole nr 1 w Łochowie ulica Kolejowa 23, ZGN. Choinka znajduje się przed siedzibą Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola przy ulicy Bema 70.