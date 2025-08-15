Logo TVN Warszawa
Ulice

Trzy wypadki i pożar na jednej trasie. Są ofiary

Wypadek na S8 w Konopnicy (woj. łódzkie)
Wypadek na trasie S8
Źródło: Kontakt24/ Kamila
Dwaj motocykliści zginęli w wypadkach, do których doszło w piątek na drodze ekspresowej S8. Jeden z nich miał miejsce pod Warszawą, drugi - w okolicach Rawy Mazowieckiej (Łódzkie). Na tej samej trasie zapaliło się też auto osobowe, a w innym miejscu dachował samochód.

Jedna trasa, jedno popołudnie i aż cztery poważne wypadki - w tym dwa śmiertelne. Wszystko to miało miejsce w piątek, 15 sierpnia, na drodze ekspresowej S8 w województwach łódzkim i mazowieckim.

Pożar samochodu, wypadek motocyklisty

Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej poinformowała o dwóch zdarzeniach drogowych na drodze ekspresowej S8 w kierunku Warszawy.

Jak przekazano w komunikacie, po godzinie 16.30 pomiędzy węzłami Rawa Mazowiecka Północ oraz Julianów, na wysokości miejscowości Konopnica, doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, niestety, kierującego motocyklem nie udało się uratować.

Wypadek na S8 w Konopnicy (woj. łódzkie)
Wypadek na S8 w Konopnicy (woj. łódzkie)
Źródło: KPP w Rawie Mazowieckiej

W odległości dwóch kilometrów od tego wypadku, również na drodze S8, doszło z kolei do pożaru samochodu.

Dachowanie pod Piotrkowem

Inne zdarzenie, również na drodze ekspresowej S8, miało miejsce na wysokości miejscowości Polichno nieopodal Piotrkowa Trybunalskiego - tam na jezdni w stronę Warszawy dachował samochód osobowy.

Śmierć motocyklisty pod Warszawą

Bardzo poważny wypadek miał miejsce również w pobliżu miejscowości Wypędy pod Warszawą - ponownie na trasie S8, w okolicy zjazdu na Sokołów. Jak poinformował tvn24.pl mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji, na jezdni w kierunku Katowic motocykl zderzył się z osobową toyotą.

- Kierujący motocyklem był reanimowany przez około godzinę, niestety stwierdzono jego zgon - powiedział Chmura. Kierujący osobową toyotą był trzeźwy i posiadał ważne prawo jazdy. Wiózł troje pasażerów, żaden z nich nie ucierpiał.

- Motocyklista jechał skrajnym prawym pasem i chciał skręcić w prawo. Środkowym pasem jechało auto osobowe, którego kierowca zjechał na prawy pas. Wstępne ustalenia policjantów obecnych na miejscu i świadków wskazują, że kierowca samochodu nie zachował należytej ostrożności, zjeżdżając na prawy pas, potrącił motocyklistę, który zjechał na barierki - przekazała podkom. Monika Orlik z pruszkowskiej policji.

Wypadek na S8
Wypadek na S8
Źródło: Kontakt24/ Kamila

W wyniku wypadku zablokowana została jezdnia w kierunku Wrocławia i Katowic.

Na żywo

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Rawie Mazowieckiej

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki