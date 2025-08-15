Trzy wypadki i pożar na jednej trasie. Są ofiary

Wypadek na trasie S8 Źródło: Kontakt24/ Kamila

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jedna trasa, jedno popołudnie i aż cztery poważne wypadki - w tym dwa śmiertelne. Wszystko to miało miejsce w piątek, 15 sierpnia, na drodze ekspresowej S8 w województwach łódzkim i mazowieckim.

Pożar samochodu, wypadek motocyklisty

Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej poinformowała o dwóch zdarzeniach drogowych na drodze ekspresowej S8 w kierunku Warszawy.

Jak przekazano w komunikacie, po godzinie 16.30 pomiędzy węzłami Rawa Mazowiecka Północ oraz Julianów, na wysokości miejscowości Konopnica, doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, niestety, kierującego motocyklem nie udało się uratować.

Wypadek na S8 w Konopnicy (woj. łódzkie) Źródło: KPP w Rawie Mazowieckiej

W odległości dwóch kilometrów od tego wypadku, również na drodze S8, doszło z kolei do pożaru samochodu.

Dachowanie pod Piotrkowem

Inne zdarzenie, również na drodze ekspresowej S8, miało miejsce na wysokości miejscowości Polichno nieopodal Piotrkowa Trybunalskiego - tam na jezdni w stronę Warszawy dachował samochód osobowy.

🚨AKTUALIZACJA🚨 Służby na miejscu zakończyły czynności, jednak z uwagi na duże natężenie, ruch jest spowolniony.... Posted by Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim on Friday, August 15, 2025 Rozwiń

Śmierć motocyklisty pod Warszawą

Bardzo poważny wypadek miał miejsce również w pobliżu miejscowości Wypędy pod Warszawą - ponownie na trasie S8, w okolicy zjazdu na Sokołów. Jak poinformował tvn24.pl mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji, na jezdni w kierunku Katowic motocykl zderzył się z osobową toyotą.

- Kierujący motocyklem był reanimowany przez około godzinę, niestety stwierdzono jego zgon - powiedział Chmura. Kierujący osobową toyotą był trzeźwy i posiadał ważne prawo jazdy. Wiózł troje pasażerów, żaden z nich nie ucierpiał.

- Motocyklista jechał skrajnym prawym pasem i chciał skręcić w prawo. Środkowym pasem jechało auto osobowe, którego kierowca zjechał na prawy pas. Wstępne ustalenia policjantów obecnych na miejscu i świadków wskazują, że kierowca samochodu nie zachował należytej ostrożności, zjeżdżając na prawy pas, potrącił motocyklistę, który zjechał na barierki - przekazała podkom. Monika Orlik z pruszkowskiej policji.

Wypadek na S8 Źródło: Kontakt24/ Kamila

W wyniku wypadku zablokowana została jezdnia w kierunku Wrocławia i Katowic.

👮Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym



➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 6️⃣ wypadków śmiertelnych.

➡️ Od początku wakacji takich zdarzeń było 2️⃣2️⃣3️⃣.



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze‼️ pic.twitter.com/KvXqo7supI — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) August 15, 2025 Rozwiń