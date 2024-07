Na miejscu jest osiem Zespołów Ratownictwa Medycznego. "Operator numeru 112 wysyłał także strażaków z Państwowa Straż Pożarna oraz policjantów z Policja Warszawa. Na miejsce wysyłane są kolejne Zespoły Ratownictwa Medycznego. Pacjenci z objawami zatrucia chlorem są właśnie przewożeni do stołecznych szpitali" - dodali ratownicy medyczni.

"Część osób wykazuje objawy zatrucia wziewnego"

Pracuje też straż pożarna. - Część osób wykazuje objawy zatrucia wziewnego, główne objawy to kaszel. Poszkodowane są 23 osoby, 17 trafiło już do szpitala. Strażacy pobrali próbki z basenu. Wykonane zostały też pomiary. Ewakuowano 60 osób - przekazał około 21 st. kpt. Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej.

Ostatecznie do szpitali trafiło 21 osób, dwie odmówiły hospitalizacji. Strażacy mają już wstępne wyniki badań próbek powietrza i wody. Jak podała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, do powietrza nie było zastrzeżeń. Przekroczone były za to dawki chloru w wodzie: przy lustrze i na dnie