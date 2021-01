Kto zostanie dyrektorem Teatru Rampa? Prezydent Warszawy ogłosił konkurs

Jak poinformował ratusz, zgłoszenia są przyjmowane do 1 marca 2021 roku. Wśród wymagań stawianych kandydatom wymieniono między innymi: wykształcenie wyższe, minimum pięcioletnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w instytucji kultury, organizacji pozarządowej w obszarze kultury oraz minimum trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

60 dni na rozstrzygnięcie konkursu

"Kandydaci, oprócz złożenia wymaganych dokumentów, zobowiązani są do pisemnego opracowania autorskiej koncepcji programowej, organizacyjnej i/lub restrukturyzacyjnej teatru" - podkreśliły władze miasta. Informację o konkursie udostępniła też na Twitterze wiceprezydent Warszawy Aldona Machowska-Góra.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w zarządzeniu, które zostało już opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Warszawy. Jak zaznaczono, przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 60 dni od końcowego terminu składania ofert.

Działa już ponad 40 lat

"Ważną częścią działalności statutowej Teatru są działania rewitalizacyjne, prowadzone w zakresie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji (ZPR) m.st. Warszawy do 2022 r. Jednym z takich projektów jest 'Otwarta Rampa' ,czyli projekt skierowany do mieszkańców Targówka Mieszkaniowego. Wspólnie z nimi na deskach teatru mogą powstawać projekty skierowane do społeczności sąsiedzkiej" - przypomniał ratusz.