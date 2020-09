"Chcieli zrobić żart nauczycielce, dolali do jej termosu płyn do dezynfekcji"

Na pomysł takiego żartu wpadło dwoje 14-latków. Wykorzystali nieuwagę nauczycielki i wlali do jej termosu płyn do dezynfekcji.

Jak poinformowała w czwartek Irmina Sulich z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, do zdarzenia doszło kilka dni temu w jednej ze szkół na warszawskim Targówku. - Do policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości wśród osób nieletnich z północnopraskiej komendy wpłynęła informacja, że uczniowie chcieli zrobić żart nauczycielce - podała policjantka. - Wykorzystując jej nieuwagę, dolali do jej termosu płyn do dezynfekcji. Kiedy kobieta napiła się napoju, zorientowała się, że ma dziwny smak, wylała go i napełniła wodą - tłumaczyła Sulich.