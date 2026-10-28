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Targówek

Mieszkańcy Targówka rozbudują "Raj". Chodzi o słynną instalację

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Mieszkańcy Targówka rozbudują instalację "Raj"
Park Bródnowski
Źródło wideo: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
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Już w najbliższą środę o godzinie 11:00 w Parku Bródnowskim odbędzie się wspólne sadzenie roślin, które wzbogacą rzeźbę-ogród "Raj" autorstwa Pawła Althamera. To okazja, by współtworzyć, rozwijany już od 17 lat projekt.

Jak zapowiadają władze dzielnicy, w ramach tegorocznych prac ogród wzbogaci się o kolejne drzewa, krzewy, byliny, trawy ozdobne i rośliny cebulowe. "Jednym z głównych elementów projektu będzie 'Brama do Raju' - obsadzone różami przejście, które połączy istniejącą różankę z nową, bardziej naturalną częścią ogrodu" - podaje Paulina Borzecka, rzeczniczka prasowa Urzędu Dzielnicy Targówek.

Nowe odmiany róż, mnóstwo roślin

Nową odsłonę wejścia do ogrodu zapewnią kolejne odmiany róż w bogatej palecie barw, posadzone obok szałwii, lawendy, traw oraz kosodrzewiny. Z kolei dzięki obecności krokusów, narcyzów i czosnków ozdobnych przestrzeń ta będzie rozkwitać przez cały sezon.

Za bramą, wśród drzew, posadzone zostaną rośliny dobrze przystosowane do półcienia i cienia, m.in. parzydło leśne i bodziszki. Kompozycję uzupełnią krzewy ozdobne takie jak dereń biały, pęcherznica, perukowiec podolski. Pojawią się też drzewa-judaszowce, natomiast aleja brzozowa zostanie uzupełniona o nowe okazy.

"Z czasem stworzą one bardziej naturalną, wielowarstwową przestrzeń, zwiększając bioróżnorodność ogrodu i zapewniając dodatkowe miejsca zacienione. Teren wokół zbiornika wodnego pozostanie natomiast otwarty, zachowując widok na znajdującą się tam fontannę" - informuje rzeczniczka dzielnicy.

Mieszkańcy Targówka rozbudują instalację "Raj"
Mieszkańcy Targówka rozbudują instalację "Raj"
Mieszkańcy Targówka rozbudują instalację "Raj"
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Mieszkańcy Targówka rozbudują instalację "Raj"
Mieszkańcy Targówka rozbudują instalację "Raj"
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Mieszkańcy Targówka rozbudują instalację "Raj"
Mieszkańcy Targówka rozbudują instalację "Raj"
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Sztuka poza pracownią

Autor instalacji, Paweł Althamer, chce przekonać w ten sposób odwiedzających, że tworzenie nie musi się ograniczać do pracowni artystycznej. "Sadzenie roślin to działanie realnie wpływające na otaczającą przestrzeń, którego efekty widać przez wiele lat. Artysta chciałby również zaszczepić w uczestnikach zainteresowanie ogrodnictwem, wrażliwość na przyrodę i przyjemność płynącą z przebywania wśród zieleni" - mówi Borzecka.

Instalacja "Raj" powstała w 2009 roku jako jedna z pierwszych realizacji Parku Rzeźby na Bródnie. Nietypową rzeźbę-ogród stworzono na podstawie symbolicznych wyobrażeń Edenu, które Paweł Althamer przełożył na kompozycję roślinną. Nazwa "Raj" nawiązuje zarówno do wizji Edenu, jak i do pamięci o ogrodach działkowych, które przez lata były częścią tego miejsca.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
SztukaBródno
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