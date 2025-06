Znamy frekwencję w Warszawie na godzinę 12

Frekwencja w Warszawie do godziny 12 Źródło: TVN24

Członkowie PKW przekazali w niedzielę podczas konferencji po godzinie 13.30, że frekwencja wyborcza w kraju do godziny 12 wyniosła 24,83 procent.

W województwie mazowieckim zagłosowało 26,06 procent uprawnionych do głosowania, co stanowi trzeci wynik wśród województw. Wyższą frekwencję odnotowano jedynie w Małopolsce i na Podlasiu.

W Warszawie wydano 356 361 kart do głosowania, co daje frekwencję na poziomie 26,44 procent. Jest ona wyraźnie wyższa niż podczas pierwszej tury o tej samej porze. Wtedy do urn do godziny 12 poszło 21,78 proc. uprawnionych.

Frekwencja w dzielnicach

PKW podała również dane dla poszczególnych dzielnic. Najwyższą frekwencję do południa odnotowano w Wesołej - 30,35 proc. W czołówce znalazły się też Ursynów - 29,53 proc. oraz Targówek 28,42 proc.

Z kolei najniższa frekwencja była do południa na Mokotowie - 19,89 proc. Podczas pierwszej tury również w tej dzielnicy do południa frekwencja była najniższa.

Kolejne dane dotyczące frekwencji PKW poda o godzinie 18.30. Będą to dane na godzinę 17. Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 21.