Światełko do Nieba rozbłysło w całej Polsce

Jubileuszowy, 30. już Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zwieńczyło tradycyjne już Światełko do Nieba. Huczne odliczanie nastąpiło tuż przed godziną 20. W koncertowym namiocie, który stanął na potrzeby imprezy na placu Defilad, sygnał do startu pokazu fajerwerków dali szef WOŚP Jurek Owsiak razem z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim.

- To jest właśnie 30 lat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - mówił Jurek Owsiak. - Kochamy was, ściskamy was i gramy do końca świata i jeden dzień dłużej - doda w czasie pokazu fajerwerków.

W Łodzi i Białymstoku tradycyjnie, w Poznaniu z telefonami, a w Opolu laserowo

Zbiórka na okulistykę

Hasłem tegorocznej zbiórki jest "Przejrzyj na oczy". Na stronie WOŚP podkreślono, że "wzrok to najważniejszy zmysł człowieka". "Jakiekolwiek problemy z nim związane wpływają na ogólny rozwój i poznawanie świata, dlatego tak istotne jest szybkie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia, a czynnikiem niezbędnym do prawidłowej diagnozy i wdrożenia terapii jest nowoczesny sprzęt, którego polskim placówkom brakuje" - wskazano.

Za pieniądze zebrane podczas 30. Finału, kupione będą m.in. angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka, oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki), synoptofory do pomiaru kąta zeza, urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń, tomografia dna oka, mikroskopy i stoły operacyjne.