Mieszkanka Śródmieścia Zuzanna Molak w podwórku przy Stawki prowadziła wraz z sąsiadami społeczny ogródek, w którym rosły warzywa i zioła. Jak twierdzi, miała na to zgodę urzędników. Jednak ogród został zniszczony w trakcie prac zleconych przez dzielnicę.

"Nie można tak niszczyć czyjejś pracy"

- Rozumiem, że prowadzone są prace rewitalizacyjne, ale uważam, że nie można tak niszczyć czyjejś pracy. Jest to inicjatywa społeczna, razem z sąsiadami wspólnie go pielęgnowaliśmy. Włożyliśmy w niego dużo serca, zaangażowania i pieniędzy. To był ważny element naszego podwórka - powiedziała.