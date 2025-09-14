Zmiany na Marszałkowskiej. Prace przy Ogrodzie Saskim

Prace na rogu Królewskiej i Marszałkowskiej (wideo z lipca) Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na Marszałkowskiej toczy się przebudowa torowiska tramwajowego. Na odcinku między ulicami Widok i Królewską obie jezdnie są zwężone do dwóch pasów ruchu. Docelowo jezdnia pozostanie węższa, pojawi się za to więcej zieleni.

W poniedziałek, 15 września zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu Marszałkowskiej z Królewską. Wykonawca prac wprowadzi ją około godziny 12.

Zmiany na skrzyżowaniu z Królewską

Ratusz zapowiada, że kierowcy jadący od placu Piłsudskiego będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu. Oznacza to powrót możliwości skrętu w lewo z Królewskiej w Marszałkowską. Drugi pas będzie służył do jazdy prosto i prawoskrętu. Dwa pasy ruchu będą także pozostawione dla jadących od strony Grzybowskiej. "Jednym pojadą prosto, a drugi poprowadzi w prawo, czyli w Marszałkowską w stronę Świętokrzyskiej. Nadal nie będzie skrętu w lewo, w stronę placu Bankowego" - zapowiadają urzędnicy.

Jadący Marszałkowską od Świętokrzyskiej nie będą mogli skręcić w lewo, w Królewską do Grzybowskiej. Ratusz wyjaśnia, że po drugiej stronie skrzyżowania, czyli od placu Bankowego, robotnicy zajmą część narożnika. Kierowcom zostaną tu dwa pasy ruchu: będą mogli pojechać prosto w kierunku ronda Dmowskiego, a z drugiego prosto lub skręcić w prawo, w stronę Grzybowskiej.

Zmiany odczują także piesi i rowerzyści. Przejście i przejazd rowerowy przez Marszałkowską przy Ogrodzie Saskim zostaną zamknięte. Pozostałe zebry na skrzyżowaniu będą dostępne.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca września.

Zmiany w organizacji ruchu na Marszałkowskiej Źródło: Infoulice Warszawa

Kierowcy muszą pamiętać o tym, że tramwajarze zajęli również prawy pas Marszałkowskiej przy Ogrodzie Saskim. Oznacza to, że od skrzyżowania z ulicą Królewską do zawrotki przed placem Bankowym dostępny jest tylko jeden pas ruchu.

Przebudowa Marszałkowskiej. Co się zmieni?

Marszałkowska jest przebudowywana w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. Tramwaje od samochodów oddzieli szpaler drzew, łatwiej będzie przejść przez ulicę.

Po zakończeniu wszystkich prac kierowcy będą mieli po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (dziś są trzy). Przy Złotej zostanie wyznaczona zawrotka. Z kolei przy ulicy Sienkiewicza pojawi się lewoskręt zapewniający dojazd do okolic Złotej i Zgoda. Dodatkowe pasy i przejazdy rowerowe będą przy Złotej i Sienkiewicza.

W planach jest też dobudowanie brakującego odcinka drogi dla rowerów, między Świętokrzyską a Królewską.

Przebudowa torowiska tramwajowego na Marszałkowskiej Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej Źródło: Tramwaje Warszawskie Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej Źródło: Tramwaje Warszawskie Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej Źródło: Tramwaje Warszawskie Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej Źródło: Tramwaje Warszawskie Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej Źródło: Tramwaje Warszawskie Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej Źródło: Tramwaje Warszawskie Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej Źródło: Tramwaje Warszawskie

Na odcinku w kierunku ronda Dmowskiego zostanie zachowana możliwość przejazdu karetek po torowisku.

Pomiędzy Królewską i Świętokrzyską między torami będzie rósł rozchodnik.

Według zapowiedzi, tramwaje wrócą na Marszałkowską w październiku 2025 roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD