Śródmieście

Zmiany na Marszałkowskiej. Prace przy Ogrodzie Saskim

Remont torowiska na ulicy Marszałkowskiej
Prace na rogu Królewskiej i Marszałkowskiej (wideo z lipca)
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
W rejonie skrzyżowania Marszałkowskiej z Królewską zmieni się organizacja ruchu. Robotnicy przygotowujący nowe torowisko tramwajowe przeniosą się w narożnik po stronie Ogrodu Saskiego. Oznacza to między innymi zamknięcie jednego z przejść dla pieszych.

Na Marszałkowskiej toczy się przebudowa torowiska tramwajowego. Na odcinku między ulicami Widok i Królewską obie jezdnie są zwężone do dwóch pasów ruchu. Docelowo jezdnia pozostanie węższa, pojawi się za to więcej zieleni.

W poniedziałek, 15 września zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu Marszałkowskiej z Królewską. Wykonawca prac wprowadzi ją około godziny 12.

Zmiany na skrzyżowaniu z Królewską

Ratusz zapowiada, że kierowcy jadący od placu Piłsudskiego będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu. Oznacza to powrót możliwości skrętu w lewo z Królewskiej w Marszałkowską. Drugi pas będzie służył do jazdy prosto i prawoskrętu. Dwa pasy ruchu będą także pozostawione dla jadących od strony Grzybowskiej. "Jednym pojadą prosto, a drugi poprowadzi w prawo, czyli w Marszałkowską w stronę Świętokrzyskiej. Nadal nie będzie skrętu w lewo, w stronę placu Bankowego" - zapowiadają urzędnicy.

Jadący Marszałkowską od Świętokrzyskiej nie będą mogli skręcić w lewo, w Królewską do Grzybowskiej. Ratusz wyjaśnia, że po drugiej stronie skrzyżowania, czyli od placu Bankowego, robotnicy zajmą część narożnika. Kierowcom zostaną tu dwa pasy ruchu: będą mogli pojechać prosto w kierunku ronda Dmowskiego, a z drugiego prosto lub skręcić w prawo, w stronę Grzybowskiej.

Zmiany odczują także piesi i rowerzyści. Przejście i przejazd rowerowy przez Marszałkowską przy Ogrodzie Saskim zostaną zamknięte. Pozostałe zebry na skrzyżowaniu będą dostępne.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca września.

Zmiany w organizacji ruchu na Marszałkowskiej
Zmiany w organizacji ruchu na Marszałkowskiej
Źródło: Infoulice Warszawa

Kierowcy muszą pamiętać o tym, że tramwajarze zajęli również prawy pas Marszałkowskiej przy Ogrodzie Saskim. Oznacza to, że od skrzyżowania z ulicą Królewską do zawrotki przed placem Bankowym dostępny jest tylko jeden pas ruchu.

Drogowcy remontują plac Bankowy
Kolejny etap metamorfozy placu Bankowego. Drogowcy zwężą jezdnię
Parking na placu Defilad
Duma i prowizorka. Obok nowego placu wiecznie tymczasowy parking
Piotr Bakalarski
Plac Centralny prawie gotowy
Plac centralny gotowy

Przebudowa Marszałkowskiej. Co się zmieni?

Marszałkowska jest przebudowywana w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. Tramwaje od samochodów oddzieli szpaler drzew, łatwiej będzie przejść przez ulicę.

Po zakończeniu wszystkich prac kierowcy będą mieli po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (dziś są trzy). Przy Złotej zostanie wyznaczona zawrotka. Z kolei przy ulicy Sienkiewicza pojawi się lewoskręt zapewniający dojazd do okolic Złotej i Zgoda. Dodatkowe pasy i przejazdy rowerowe będą przy Złotej i Sienkiewicza.

W planach jest też dobudowanie brakującego odcinka drogi dla rowerów, między Świętokrzyską a Królewską.

Przebudowa torowiska tramwajowego na Marszałkowskiej
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Źródło: Tramwaje Warszawskie

Na odcinku w kierunku ronda Dmowskiego zostanie zachowana możliwość przejazdu karetek po torowisku.

Pomiędzy Królewską i Świętokrzyską między torami będzie rósł rozchodnik.

Według zapowiedzi, tramwaje wrócą na Marszałkowską w październiku 2025 roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Tunel tramwajowy zyskuje "podłogę". Na powierzchni powstała połowa "gwiazdy"
Ochota
Wizualizacja tramwaju na zieloną Białołękę
Tramwaj na Zieloną Białołękę bez wspólnego odcinka dla autobusów
Białołęka
Dworzec autobusowy najlepsze lata ma za sobą
U kolejarzy nowoczesność, autobusiarze "nie dowożą"
Piotr Bakalarski

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Remonty i utrudnienia w Warszawie
