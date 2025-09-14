Zmiany na Marszałkowskiej. Prace przy Ogrodzie Saskim

Na Marszałkowskiej toczy się przebudowa torowiska tramwajowego. Na odcinku między ulicami Widok i Królewską obie jezdnie są zwężone do dwóch pasów ruchu. Docelowo jezdnia pozostanie węższa, pojawi się za to więcej zieleni.
W poniedziałek, 15 września zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu Marszałkowskiej z Królewską. Wykonawca prac wprowadzi ją około godziny 12.
Zmiany na skrzyżowaniu z Królewską
Ratusz zapowiada, że kierowcy jadący od placu Piłsudskiego będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu. Oznacza to powrót możliwości skrętu w lewo z Królewskiej w Marszałkowską. Drugi pas będzie służył do jazdy prosto i prawoskrętu. Dwa pasy ruchu będą także pozostawione dla jadących od strony Grzybowskiej. "Jednym pojadą prosto, a drugi poprowadzi w prawo, czyli w Marszałkowską w stronę Świętokrzyskiej. Nadal nie będzie skrętu w lewo, w stronę placu Bankowego" - zapowiadają urzędnicy.
Jadący Marszałkowską od Świętokrzyskiej nie będą mogli skręcić w lewo, w Królewską do Grzybowskiej. Ratusz wyjaśnia, że po drugiej stronie skrzyżowania, czyli od placu Bankowego, robotnicy zajmą część narożnika. Kierowcom zostaną tu dwa pasy ruchu: będą mogli pojechać prosto w kierunku ronda Dmowskiego, a z drugiego prosto lub skręcić w prawo, w stronę Grzybowskiej.
Zmiany odczują także piesi i rowerzyści. Przejście i przejazd rowerowy przez Marszałkowską przy Ogrodzie Saskim zostaną zamknięte. Pozostałe zebry na skrzyżowaniu będą dostępne.
Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca września.
Kierowcy muszą pamiętać o tym, że tramwajarze zajęli również prawy pas Marszałkowskiej przy Ogrodzie Saskim. Oznacza to, że od skrzyżowania z ulicą Królewską do zawrotki przed placem Bankowym dostępny jest tylko jeden pas ruchu.
Przebudowa Marszałkowskiej. Co się zmieni?
Marszałkowska jest przebudowywana w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. Tramwaje od samochodów oddzieli szpaler drzew, łatwiej będzie przejść przez ulicę.
Po zakończeniu wszystkich prac kierowcy będą mieli po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (dziś są trzy). Przy Złotej zostanie wyznaczona zawrotka. Z kolei przy ulicy Sienkiewicza pojawi się lewoskręt zapewniający dojazd do okolic Złotej i Zgoda. Dodatkowe pasy i przejazdy rowerowe będą przy Złotej i Sienkiewicza.
W planach jest też dobudowanie brakującego odcinka drogi dla rowerów, między Świętokrzyską a Królewską.
Na odcinku w kierunku ronda Dmowskiego zostanie zachowana możliwość przejazdu karetek po torowisku.
Pomiędzy Królewską i Świętokrzyską między torami będzie rósł rozchodnik.
Według zapowiedzi, tramwaje wrócą na Marszałkowską w październiku 2025 roku.
Autorka/Autor: kk
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa