Zaprzysiężenie Prezydenta RP. Zmiany w ruchu i utrudnienia

Bodnar będzie na zaprzysiężeniu Nawrockiego? "Jeszcze nie podjąłem decyzji" Źródło: TVN24

Od początku dnia do godziny 12:00 na ulicy Matejki oraz Wiejskiej pomiędzy Frascati a Piękną będzie obowiązywał zakaz parkowania. Od godziny 9:00 nie będzie można tam również wjechać.

Od początku dnia do godziny 16:00 kierowcy nie zaparkują przy ulicach: Senatorskiej (od Miodowej do Podwale), Podwale (od Senatorskiej do Kapitulnej), Świętojańskiej, Jezuickiej, Kanonia, Dziekania. Od godziny 8:00 do 16:00 nie będzie można także przejechać tymi ulicami.

Natomiast od godziny 14:00 do 20:00 zostaną zamknięte ulice: Miodowa, Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat pomiędzy Senatorską i Świętokrzyską.

Uroczystości na placu Piłsudskiego

Organizacja uroczystości przejęcia zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP na placu Piłsudskiego także spowoduje zmiany w ruchu. Od godziny 15:00 do 18:00 nie będzie można przejechać ulicami: Królewską (od Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia), Wierzbową, Ossolińskich, Moliera, Fredry, Focha, Tokarzewskiego-Karaszewicza, przez plac Małachowskiego, przez plac Piłsudskiego.

Na wszystkich tych ulicach przez cały dzień będzie obowiązywał zakaz parkowania. W środę samochodów nie będzie można zostawić również na ulicy Canaletta, na parkingu na placu Teatralnym, oraz na parkingu pod Trasą W-Z między ulicami Grodzką a Nowy Zjazd.

Ulica Niecała nie będzie miała połączenia z Wierzbową, a na Canaletta zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.

Autobusy linii 106, 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 będą kierowane na trasy objazdowe.

Zgromadzenia publiczne

W środę, 6 sierpnia, zostały zgłoszone zgromadzenia publiczne przy pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, przed budynkiem Sejmu oraz na ulicach Górnośląskiej, Pięknej do Alej Ujazdowskich i w Alejach Ujazdowskich od Pięknej do placu Trzech Krzyży. Następnie ich uczestnicy przejdą Alejami Ujazdowskimi, przez plac Trzech Krzyży, ulicami Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście przed Pałac Prezydencki.

W przypadku braku możliwości przejazdu autobusy linii: 106, 107, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 158, 159, 160, 166, 171, 175, 178, 180, 190, 503, 507, 517, 521, E-2 oraz tramwaje linii 4, 7, 9, 13, 20, 23, 22, 25, 26 będą kierowane na trasy objazdowe.