Wypadek na schodach ruchomych, ranna kobieta trafiła do szpitala

Starsza kobieta uległa poważnemu wypadkowi na schodach ruchomych w jednym ze sklepów w centrum stolicy. Strażnicy miejscy udzielili jej pomocy, zanim na miejsce dotarło pogotowie ratunkowe. Kobieta doznała urazów nóg. Dzięki interwencji funkcjonariuszy udało się zatamować krwawienie.

W piątkowy poranek strażnicy miejscy patrolu szkolnego z I Oddziału Terenowego byli przy ulicy Chmielnej. Chwilę przed godziną 10 podbiegł do nich zdenerwowany mężczyzna. Z daleka krzyczał do funkcjonariuszy, że w pobliskim sklepie doszło do wypadku na schodach ruchomych.

"Zobaczyliśmy dramatyczny widok. Na schodach ruchomych leżała starsza kobieta z poranionymi i silnie krwawiącymi nogami. Na szczęście mieliśmy nasobne apteczki" - relacjonuje starszy inspektor Paweł Osiadacz, cytowany w komunikacie straży miejskiej.

Funkcjonariusze natychmiast wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. Zajęli się także opatrzeniem kobiety i tamowaniem krwotoku. "Bandaży i opatrunków ledwie wystarczyło do zatamowania krwotoku i wstępnego zabezpieczania ran" - opisuje straż miejska.

Do wypadku doszło, gdy 83-letnia mieszkanka stolicy wybrała się na zakupy. Z relacji straży miejskiej wynika, że poszkodowana była w szoku i nie czuła bólu, ani nie zdawała sobie sprawy z doznanych ran. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni przetransportowali ją od razu do szpitala.

W komunikacie podkreślono, że wszyscy funkcjonariusze warszawskiej straży miejskiej są regularnie przechodzą szkolenia z udzielania pierwszej pomocy i wiedzą jak wykorzystać każdy element wyposażenia apteczki.