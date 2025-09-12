Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Wyciął nerkę Saturnowi i przeszczepił innemu psu. Zwrot w sprawie i zaskakujący wyrok sądu

Nerkę Saturna przeszczepiono psu z hodowli
Sądy pobłażliwe dla oprawców zwierząt
Źródło: TVN24
Lekarz weterynarii Jacek S. nie złamał prawa wycinając nerkę psu Saturnowi ze schroniska i przeszczepiając ją innemu rasowemu psu, który miał swojego właściciela - orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie. "Zabieg był pionierski i został przeprowadzony przez osobę z uprawnieniami" - zaznaczył Sąd w uzasadnieniu opisanym przez "Gazetę Stołeczną". W pierwszej instancji wyrok był zupełnie inny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Bator-Ciesielska podkreślała, że nie udowodniono, żeby celem weterynarza Jacka S. było znęcanie się nad zwierzęciem, o co został oskarżony przez prokuraturę.

"Zabieg był pionierski i został przeprowadzony przez osobę z uprawnieniami. Oskarżony zadbał o to, żeby wykonano go z dbałością o zachowanie sztuki lekarskiej. Bólowi zwierzęcia nie można było zapobiec, ale można go było tylko ograniczyć i to zostało uczynione. Nie ból dawcy był celem oskarżonego, ale życie biorcy, bowiem w obu przypadkach, mimo wielomiesięcznego leczenia, tego życia nie można było inaczej uratować, o czym wiedział oskarżony, bowiem sam to leczenie prowadził" – powiedziała sędzia Anna Bator-Ciesielska, cytowana przez "Stołeczną" w ustnym uzasadnieniu wyroku.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie jest prawomocny i nie podlega zaskarżeniu. Strony mogą jednak wnieść o jego kasację w Sądzie Najwyższym.

Czytaj też: Zarabianie na schroniskach i bezdomnych zwierzętach to w Polsce ogromny biznes

Orzeczeniem jest zawiedziona mecenaska Katarzyna Topczewska reprezentująca Fundację Viva! – Sąd mówił, że wyrok dotyczy tylko i wyłącznie tej sprawy, ale ja się z tym nie zgadzam. Sąd musi wiedzieć, że taki wyrok ogłoszony opinii publicznej może nieść poważne skutki. W tej chwili boję się, że ludzie będą chcieli adoptować zwierzęta po to, żeby sprzedawać ich organy. Zawsze znajdą się bogaci właściciele rasowych zwierząt, którzy będą w stanie zapłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych za ratowanie swoich pupili, dlatego ten handel może kwitnąć – ostrzega mecenaska w rozmowie z "Gazetą Stołeczną".

Nerkę Saturna przeszczepiono psu z hodowli
Nerkę Saturna przeszczepiono psu z hodowli
Źródło: Fundacja Viva!, archiwum prywatne rodziny Saturna

Sąd Rejonowy miał inne zdanie

W listopadzie ubiegłego roku w sprawie zapadł wyrok sądu pierwszej instancji. Ten był mniej łaskawy dla oskarżonego. Lekarz weterynarii Jacek S. został uznany przez sąd winnym znęcania się nad zwierzętami. Sąd orzekł wobec niego karę łączną jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na trzy lata, zakaz wykonywania zawodu lekarza weterynarii na trzy lata i dwie nawiązki na rzecz fundacji występujących w sprawie po 10 tys. każda.

Wówczas do wyroku odniosła się w komunikacie Fundacja Viva! - Wyrok to ogromny sukces - taka sprawa nie miała jeszcze w Polsce precedensu. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt wycinanie organów zdrowym zwierzętom stanowi ich okaleczenie, a zabiegi lekarsko-weterynaryjne na zwierzętach są dopuszczalne dla tylko dla ratowania ich życia lub zdrowia. Przeszczepy organów u zwierząt nie ratują życia ani zdrowia dawcy, co jest przecież oczywiste, nawet dla laika. Jest wręcz odwrotnie. Taka transplantacja okalecza zdrowe zwierzę w celu przedłużenia życia innego zwierzęcia. Biorcy po takiej operacji żyją w znacząco obniżonym komforcie. Podobnie zresztą jak dawcy - powiedziała cytowana w komunikacie fundacji mecenas Katarzyna Topczewska, reprezentująca fundację.

Nerkę Saturna przeszczepiono psu z hodowli
Nerkę Saturna przeszczepiono psu z hodowli
Źródło: Fundacja Viva!, archiwum prywatne rodziny Saturna

Satysfakcji z wyroku nie ukrywała również wiceprezeska Fundacji Viva! Anna Zielińska. - Sąd uwzględnił nasz wniosek o orzeczenie - obok kary - także środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu lekarza weterynarii. To będzie najbardziej znacząca dolegliwość dla oskarżonego. I jednocześnie jasny sygnał dla całego środowiska lekarskiego, że osoby wykonujące zawód zaufania publicznego nie mogą dokonywać eksperymentów na własną rękę - stwierdziła Zielińska.

Podkreśliła, że eksperymenty na zwierzętach są dopuszczalne, ale wyłącznie po uzyskaniu zgody lokalnej komisji etycznej i nie w celu komercyjnego leczenia innych zwierząt. - Jacek S. nigdy o taką zgodę lokalnej komisji etycznej nie wystąpił - zaznaczyła przedstawicielka fundacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wyciął nerkę Saturnowi i przeszczepił innemu psu. Sąd skazał lekarza weterynarii

Wyciął nerkę Saturnowi i przeszczepił innemu psu. Sąd skazał lekarza weterynarii

Mokotów
Lekarz przeszczepił nerkę bezdomnego psa zwierzęciu rasowemu. Sprawa w Sądzie Najwyższym

Lekarz przeszczepił nerkę bezdomnego psa zwierzęciu rasowemu. Sprawa w Sądzie Najwyższym

Najnowsze

Historia Saturna i Tosi

Sprawa miała swój początek w 2013 roku. Jak informowała Fundacja Viva!, wtedy to z jednego z podwarszawskich schronisk adoptowano psa Saturna. Psu, zaraz po adopcji, lekarz weterynarii Jacek S. usunął nerkę i przeszczepił rasowemu psu z hodowli nowej rodziny adopcyjnej Saturna. Niedługo po przeszczepie biorca zmarł, a Saturna oddano kolejnej rodzinie.

Pies po zabiegu wymagał specjalistycznego leczenia, nowa opiekunka nic o tym nie wiedziała. Dopiero po dwóch latach przypadkowo dowiedziała się podczas badania USG, że Saturn nie ma nerki, widać było bliznę po operacji. 

Nerkę Saturna przeszczepiono psu z hodowli
Nerkę Saturna przeszczepiono psu z hodowli
Źródło: Fundacja Viva!, archiwum prywatne rodziny Saturna

W 2018 roku w imieniu Fundacji Viva! zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad Saturnem złożyła mecenas Katarzyna Topczewska. Dotyczyło ono także sprawy suczki Tosi, również bezdomnej, która stała się dawcą nerki dla psa posiadającego dom. W wyniku przeprowadzonego śledztwa prokuratura postawiła zarzuty lekarzowi Jackowi S., który wykonał przeszczep narządów u obu psów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wycięli mu nerkę i przeszczepili rasowemu psu

Wycięli mu nerkę i przeszczepili rasowemu psu

Najnowsze
Przeszczepili nerkę Saturna rasowemu psu i zwrócili go do schroniska

Przeszczepili nerkę Saturna rasowemu psu i zwrócili go do schroniska

Katarzyna Kędra

Sądowa batalia trwała kilka lat. Najpierw Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie uniewinnił oskarżonego od zarzucanych mu czynów. Sąd II instancji uwzględnił apelacje Vivy! i prokuratora, uchylając wyrok sądu rejonowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Decyzję sądu okręgowego zaskarżył jeszcze do Sądu Najwyższego obrońca oskarżonego. Jednak skarga została oddalona. W ten sposób sprawę po raz kolejny rozpatrywał sąd pierwszej instancji, aż w końcu trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie, który wydał ostatecznie prawomocny wyrok.

Autorka/Autor: mg/PKoz

Źródło: Gazeta Stołeczna, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Fundacja Viva!, archiwum prywatne rodziny Saturna

Udostępnij:
TAGI:
zwierzętaWyroki sądowe w PolsceSprawy sądowe w Polsce
Czytaj także:
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Trzy stacje pierwszej linii metra były wyłączone z ruchu. Powodem zadymienie po awarii pociągu
Bielany
Uczestnicy Nightskating Warszawa
Drifty na Narodowym. Ulice przejmą rolkarze, motocykliści i biegacze
Praga Południe
Drogowcy planują kolejne frezowania (zdjęcie ilustracyjne)
Ulice na Białołęce i Mokotowie zyskają nowy asfalt
Białołęka
Ząbki. Budynek po pożarze
"Nie ma sufitów, nie ma niczego. Niebo jest. Przerażające"
Okolice
Zderzenie w Żyrardowie
"Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocyklowi"
Okolice
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Tunel tramwajowy zyskuje "podłogę". Na powierzchni powstała połowa "gwiazdy"
Ochota
W zoo urodziły się góralki skalne
"Potrafią udawać, że są najgroźniejszymi zwierzakami w okolicy"
Praga Północ
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce (zdjęcie ilustracyjne)
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce. Został zatrzymany
Okolice
Policyjna akcja na Białołęce (zdjęcie ilustracyjne)
Strzały i zatrzymanie trzech osób w Warszawie
Białołęka
Wypadek w miejscowości Kamion
Auto na dachu. Kierowca miał prawie cztery promile
Okolice
Wojskowe śmigłowce nad Wolą
Wojsko ćwiczy, śmigłowce krążą nad Warszawą
Wola
Mogwai
Znany zespół odwołuje koncert w Warszawie. Powodem rosyjskie drony nad Polską
Wola
Zderzenie auta z betoniarką
Auto zderzyło się z betoniarką
Wawer
Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej
Konopie między pomidorami. Policjanci zatrzymali działkowicza
Okolice
Kradziony mercedes miał trafić z Polski do Dubaju
Ukradziony w Polsce mercedes miał trafić do Emiratów. Na transport czekał w Antwerpii
Okolice
Seria włamań do aut przewozu osób
Ktoś uszkodził kilkanaście aut. Łączy je jedna rzecz
Ochota
Wypadek pod Węgrowem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Uderzyła w drzewo, lądował śmigłowiec. Kierująca i nastoletni pasażer w szpitalu
Okolice
Policjanci zatrzymali 51-latka pod Warszawą
Poszukiwany za wzięcie zakładnika ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem
Wola
Wisła odsłoniła fragmenty Villi Regii
"Sensacyjne znalezisko" wydobyte z dna Wisły
Śródmieście
Most Poniatowskiego w Warszawie
Policja przywróciła ruch na moście Poniatowskiego
Śródmieście
System RedLight na przejeździe w Rembertowie
RedLight nie wybacza. Jedno skrzyżowanie, kilkanaście tysięcy mandatów
Piotr Bakalarski
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Utrudnienia w metrze. Zamknęli sześć stacji
Mokotów
Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Obrazy bez maniery i blagi. Wystawa wybitnej malarki
Śródmieście
System Of A Down
System Of A Down przyjedzie do Polski
TVN24
Dron znaleziony w Nowym Mieście nad Pilicą
Drony kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Jeden spadł na jednostkę WOT
Okolice
Adam Niedzielski
Były minister zdrowia prawomocnie skazany za ujawnienie danych medycznych
Śródmieście
Dworzec Centralny w Warszawie
Tragiczny finał bójki na dworcu. Dwa ciosy nożem i zarzut zabójstwa
Śródmieście
Funkcjonariusz CBŚP
W latach 90. kierował gangiem. "Oczko" zatrzymany w Warszawie
Wilanów
Kamienica przy Górnośląskiej 22 w Warszawie
Zawalony strop kamienicy w pobliżu Sejmu. Ogromna grzywna na wspólnotę
Śródmieście
Sytuacja na Lotnisku Chopina po chwilowo zamkniętej przestrzeni powietrznej
"Są opóźnienia, ale atmosfera jest spokojna". Tak funkcjonuje Lotnisko Chopina po chwilowym zamknięciu
Włochy
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki