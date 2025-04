Protest głuchych w Warszawie. "Nie damy się uciszyć" 

Głusi walczą ze stereotypami i wykluczeniem Źródło: TVN24

Ulicami Warszawy przejdzie protest osób głuchych. Trasa poprowadzi od placu Defilad do Sejmu. Protestujący domagają się tłumaczy języka migowego w instytucjach, napisów w mediach i świadczeń finansowych. "Państwo nas nie słyszy, ale my jesteśmy i nie damy się uciszyć" - napisali.

"Polska od lat ignoruje potrzeby społeczności Głuchych. Brak tłumaczy w urzędach, niedostępność służby zdrowia, bariery w edukacji i pracy – to nasza codzienność. Państwo nas nie słyszy, ale my jesteśmy i nie damy się uciszyć" - piszą w komunikacie przesłanym mediom.

"Podczas protestu idziemy pod flagą Głuchych, symbolem jedności, przyjętym przez Światową Federację Głuchych. Jej autorem jest głuchoniewidomy francuski artysta, Arnaud Balard. Flaga przedstawia trójkolorowy zarys dłoni – symbolu języka migowego. Żółty kolor to światło, nadzieja i oświecenie, turkusowy oznacza język migowy, a niebieski symbolizuje społeczność Głuchych i jej wartości" - wyjaśniają organizatorzy Wielkiego Protestu Głuchych.

Plan protestu głuchych

Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 11 na placu Defilad. Stąd uczestniczy ruszą Alejami Jerozolimskimi i Bracką przed Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ulicy Nowogrodzkiej 1/3/5, a następnie z powrotem Bracką, przez pl. Trzech Krzyży przed gmach Sejmu. Wydarzenie potrwa do godziny 16.

W trakcie wydarzenia przewidziano odczytanie głównych postulatów i wręczenie ich na ręce Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Będą przemawiać również przedstawiciele środowiska osób głuchych z tłumaczeniem na polski język migowy i język polski. Uczestnicy protestu opowiedzą również swoje świadectwa o trudnościach w codziennym życiu. Protestujący spotkają się również z parlamentarzystami.

Czego się domagają?

Głusi domagają się poszanowania prawa do polskiego języka migowego. "To nasz naturalny język. Domagamy się jego pełnej akceptacji i respektowania naszych praw w edukacji, pracy i życiu codziennym" - podkreślają.

Postulują także o świadczenia finansowe. "Domagamy się wsparcia finansowego dla Głuchych, które uwzględnia nasze realne potrzeby i bariery na rynku pracy" - zaznaczyli.

Domagają się pełnego dostępu do tłumaczy polskiego języka migowego, napisów w mediach oraz lepszej komunikacji w urzędach i placówkach publicznych.

Utrudnienia w komunikacji

"Ulice na trasie przemarszu będą zamykane, a po przejściu zgromadzenia – otwierane. Autobusy linii 107, 116, 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 180, 503, 507, 520, 521 będą w tym czasie kursowały najbliższymi przejezdnymi ulicami" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

W przypadku wstrzymania ruchu w Alejach Jerozolimskich, tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25 będą po stronie Śródmieścia dojeżdżały tylko do placu Starynkiewicza. Na Pradze 9 i 24 dojadą do pętli przy alei Zielenieckiej, 7, 22 oraz 25 pojadą do ronda Wiatraczna.

Tramwaje linii 4, 15, 16, 18 kursujące ulicą Marszałkowską będą omijały wyłączony z ruchu odcinek Aleją Jana Pawła II.