Wanda Traczyk-Stawska kończy 98 lat

Mając 17 lat, walczyła w Powstaniu Warszawskim, dziś pielęgnuje pamięć o tym ważnym wydarzeniu. Jest też jedną z najbardziej rozpoznawalnych działaczek społecznych. Wanda Traczyk-Stawska obchodzi 98 urodziny.

Urodzinowe życzenia przekazało Muzeum Powstania Warszawskiego.

"To był też bardzo piękny moment w moim powstańczym życiu, bo miałam już opaskę powstańczą, miałam beret z orzełkiem legionowym mego ojca. I jak wybiegłam z tymi ulotkami, to ludzie, którzy... tu się toczyły walki, ale już na Szpitalnej, ale przede wszystkim na Chmielnej, gdzie był spokój, na Widok, na Zgoda, ludzie wywiesili flagi, stali w bramach... I jak mnie widzieli, to po prostu całowali, ściskali, wtykali mi czereśnie, jakieś słodycze... Nigdy w życiu później nikt mnie tyle razy nie pocałował, nie miałam tyle dowodów serdeczności..." – wspominała Wanda Traczyk-Stawska w rozmowie z Archiwum Historii Mówionej, zacytowanej we wpisie z okazji urodzin przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

Mając 17 lat walczyła w Powstaniu Warszawskim

Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek i Atma była żołnierką Armii Krajowej, członkinią Szarych Szeregów i działaczką podziemia niepodległościowego w czasie drugiej wojny światowej. Mając 17 lat, walczyła w Powstaniu Warszawskim. Po jego kapitulacji trafiła do niewoli niemieckiej. Po powrocie do Polski ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Przez wiele lat pracowała w szkołach specjalnych. Pielęgnuje także pamięć o Powstaniu Warszawskim, jest przewodniczącą Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy przy Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Działaczka społeczna

Wanda Traczyk-Stawska to także działaczka społeczna. Poparła m.in. protest niepełnosprawnych w Sejmie, Strajk Kobiet przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji, zabrała także głos w czasie prounijnej manifestacji na placu Zamkowym w reakcji na wyrok Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z konstytucją niektórych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej.

Wanda Traczyk-Stawska została laureatką plebiscytu Warszawianka Roku 2021. Tytuł przyznawany jest jednej kobiecie - warszawiance, która swoją działalnością społeczną lub zawodową w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju i promowania stolicy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, ogłaszając wyniki na gali mówił, że na zwyciężczynię - Wandę Traczyk-Stawską - oddano rekordową liczbę - 51 tysięcy głosów. - Przyjmuję ten zaszczyt w imieniu wszystkich kobiet, które uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim, w imieniu także moich kolegów, dziewcząt, którzy polegli. Chcę w ich imieniu i w imieniu własnym powiedzieć wam o tym, o cośmy walczyli i co jest dla każdego człowieka najważniejsze, a ja wiem, ponieważ bardzo długo żyję - mówiła wówczas laureatka. Podkreśliła, że Powstanie Warszawskie to powstanie o godność człowieka i to, "żeby już więcej nie było idei takiej jak faszyzm, jak komunizm".

W 2022 roku Wanda Traczyk-Stawska została wyróżniona Medalem Specjalnym Wolności Słowa. Po odebraniu nagrody zwróciła się do uczestników z antywojennym przekazem. - Ja wykonuję swój obowiązek według tego, jak przysięgałam. Należy mi się tylko, żebyście chcieli mnie posłuchać, żeby już nigdy nie było wojny. Nigdy. Żeby nie było takich dzieci jak pan Stanisław Tym, którym nigdy nikt nie pomógł wyjść z tej traumy, jaką jest wojna - powiedziała Traczyk-Stawska. - Mam do was najwyższy szacunek, żeście zdobyli wolność bez jednego wystrzału. I to jest dopiero sztuka. Sztuka, która polega na tym, że zaczyna myśleć całe społeczeństwo, przestaje się kłócić. Rozumie, że najwyższą wartością jest wolność, a nie partia i jej interes - zwróciła się do zgromadzonych.

W 2024 roku Wanda Traczyk-Stawska otrzymała Order Uśmiechu. Jest to odznaczenie nadawane od 1968 roku za działania przynoszące dzieciom radość. Wanda Traczyk-Stawska w swoim wystąpieniu podkreśliła wartość pokoju i wolności. - Drogie dzieci, życzę wam, byście nigdy nie musiały przeżywać żadnej wojny – zwróciła się wówczas do obecnych na uroczystości uczniów. - Od was zależy, czy będziemy umieli szukać przyjaciół wśród innych krajów – nie wrogów – dodała.