Częściowo otworzą Łazienki Królewskie

Nie można wychodzić poza wygrodzony teren

Muzeum zaapelowało, by nie wychodzić poza wygrodzony teren, ponieważ grozi to niebezpieczeństwem. Poza wygrodzonym terenem nadal istnieje ryzyko spadających konarów. Nie wolno też wchodzić na trawniki i siadać na nich. "Przebywanie na trawniku (siedząc czy spacerując) w ten weekend jest dozwolone tylko w miejscach koncertów Strefa Ciszy i Koncertów Chopinowskich" - zaznaczyło muzeum.

Weekendowe wydarzenia w Łazienkach Królewskich

"Po nawałnicy, która uszkodziła drzewostan na niespotykaną dotąd skalę (ok. 100 wykrotów i złomów), pracownicy muzeum - przy wsparciu zewnętrznych ekspertów - robili wszystko, by jak najszybciej udostępnić zwiedzającym zabytkowe ogrody. Po kilku dniach udało się uprzątnąć część rozległego terenu. Są jednak miejsca, w których prace porządkowe i przegląd drzewostanu muszą być kontynuowane. Wymaga to wyłączenia niektórych obszarów zabytkowych ogrodów z użytkowania. Na wygrodzony teren obowiązuje zakaz wstępu, ponieważ grozi to niebezpieczeństwem" - poinformowało muzeum.