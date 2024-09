Ze stanowiskiem dyrektora Zamku Królewskiego pożegnał się prof. Wojciech Fałkowski, ministerstwo kultury podało, że przyczyną odwołania była "nieodpowiedzialna polityka zakupowa prowadzona przez niego w ciągu ostatnich lat". Z wyliczeń resortu wynika, że dyrektor Zamku w ostatnich czterech latach wydał z budżetu państwa 88 milionów złotych, to o wiele więcej niż poprzednicy.

Podczas briefingu w Zamku Królewskim w Warszawie szefowa MKiDN wskazała, że przesłanie płynące z tego spotkania jest jedno: "Nadszedł czas zmiany standardów prowadzenia instytucji kultury". - Powtarzam to państwu za każdym razem, w każdym wywiadzie i na każdym naszym spotkaniu, że instytucje publiczne nie są i nie powinny być polem do prezentacji ego dyrektorów - stwierdziła Hanna Wróblewska.

"Przepaść jest wielka"

Ministra kultury poinformowała także, że Zamek Królewski wydał z budżetu państwa 88 mln zł. - Średnia zakupów dokonywana w tym czasie przez innych szefów instytucji, to było około 20 milionów złotych, więc przepaść jest wielka - dodała.

Dodała, że procedury, za które odpowiedzialny był dyrektor prof. Wojciech Fałkowski, były "co najmniej wątłe". Powiedziała, że zakupy były głównie robione na targach sztuki, u dealerów prywatnych. - Czasem są to dzieła o dość wątłej wartości artystycznej, z dosyć problematyczną proweniencją – wskazała. Jako przykład Wróblewska podała obraz "Znalezienie Mojżesza" holenderskiego artysty Jacoba van Loo.

Wyjaśniła, że jako urzędnik nie podjęła się sama oceny zakupów prof. Fałkowskiego. - Dyrektor Fałkowski został poproszony o przedstawienie strategii zakupów na 88 milionów złotych. Opis tej strategii jest na dwóch stronach, gdzie jest mowa m.in. o szeroko powadzonej akcji zakupowej. (…) To za mało, aby wydawać 88 mln. Część tych pieniędzy szła z budżetu MKiDN, a część bezpośrednio z KPRM – sprecyzowała.

Powołano komisję

Odnosząc się do sposobów dokonywania zakupów przez poprzednią dyrekcję Zamku, powiedziała, że były one robione "na podstawie bardzo wątłych ocen, nie zawsze zgodnych od strony rzeczoznawczej". - Skonstruowaliśmy zewnętrzną komisję w ministerstwie, która poddała ocenie wszystkie zakupy przeszłe Zamku Królewskiego dokonywane przez profesora Fałkowskiego oraz te, o które zwrócił się do nas jeszcze w tym roku - dodała.