Przygotowania do defilady. Zamknięte ulice, zmiany w parkowaniu i objazdy

Próba generalna defilady z okazji święta Wojska Polskiego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Od czwartku, od godz. 16 zamknięta będzie jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa od mostu Łazienkowskiego do ulicy Gagarina. Natomiast od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego, po obu stronach jezdni, będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się.

Zamknięte ulice

Zamknięte będą również ulice: Pułkowa od Heroldów w stronę mostu Skłodowskiej-Curie (kierowcy przejadą tylko do Marymonckiej), Gwiaździsta od ulicy Tczewskiej do Wisłostrady, Ludna od ulicy Solec do Wisłostrady, Wilanowska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady, Górnośląska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady, Łazienkowska, Szwoleżerów, 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosielecka i Hołówki przed Wisłostradą oraz Grodzka i Nowy Zjazd od alei "Solidarności" do Wisłostrady (zamknięty będzie także parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim).

Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na Krasińskiego od ulicy Czarnieckiego do Wisłostrady, Krajewskiego od ulicy Dymińskiej do Wisłostrady, Zakroczymskiej i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego, Wenedów od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady, Sanguszki od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady, Mostowej i Boleść od ulicy Freta do Wisłostrady, Bednarskiej od ulicy Dobrej do Wisłostrady, Karowej od ulicy Browarnej do Wisłostrady, Lipowej od ulicy Browarnej do ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie, Dobrej od ulicy Karowej do Lipowej, Wiślanej i Gęstej od ulicy Browarnej do Dobrej, Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy tunelem Wisłostrady a ulicą Jaracza, Zajęczej od mostu Świętokrzyskiego do ulicy Dobrej oraz Tamka od ulicy Dobrej do mostu Świętokrzyskiego.

Objazdy poprowadzą ulicami Modlińską i Jagiellońską, a dalej Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Na lewym brzegu Wisły kierowcy jadący od strony Łomianek będą kierowani do ulicy Marymonckiej. Dalej pojadą ulicami: Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.

Defilada na Wisłostradzie - zmiany w organizacji ruchu Źródło: UM Warszawa

Autobusy pojadą inaczej

"W czwartek po godzinie 16.00 zmienią się trasy autobusów linii: 100, 106, 107, 108, 111, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185, 187, N14, N16, N33, N64, N83. Wszystkie wrócą na swoje trasy w piątek o godzinie 16.00" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

W piątek uroczystości obchodów święta Wojska Polskiego odbędą się na placu Piłsudskiego a uroczysta defilada na Wisłostradzie.

Z tego powodu od godziny 8.00 do 11.00 kierowcy nie przejadą przez plac Piłsudskiego oraz Królewską – pomiędzy placami Małachowskiego i Piłsudskiego. Na objazdy zostaną skierowane autobusy linii: 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503. Od godziny 6.00 nie będzie można zaparkować przy Królewskiej od placu Piłsudskiego do Marszałkowskiej.

Dla zabezpieczenia właściwego przebiegu defilady, całkowicie dla ruchu zostanie zamknięta Wisłostrada - od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. Połączenia z Wisłostradą nie będą miały: Trasa AK i most Grota-Roweckiego, aleja "Solidarności" i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego. Z ulicy Czerniakowskiej kierowcy pojadą tylko na Trasę Łazienkowską w stronę centrum lub na most Łazienkowski.

Próby przed defiladą Źródło: UM Warszawa

W godz. 11.00 - 14.00 dla ruchu pieszego i rowerowego zostanie zamknięty most Gdański, Śląsko-Dąbrowski i kładka pieszo-rowerowa na wysokości ulicy Karowej.

"Autobusy jadące mostem Gdańskim będą przyjeżdżały bez zatrzymania" - przekazał ZTM.

Próby przed defiladą Źródło: UM Warszawa

W godz. 11.30 - 13.30 nieprzejezdne będą mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski. Na trasy objazdowe skierowane zostaną autobusy linii: 100, 160, 190, 409, 500, Z-5 i tramwaje: 4, 13, 20, 23, 26 i T.

Zwieńczeniem obchodów Święta Wojska Polskiego będzie coroczna defilada wojskowa, w której weźmie udział ok. 4000 żołnierzy i ponad 300 sztuk sprzętu wojskowego. Oprócz defilady na lądzie w planach jest również defilada powietrzna z udziałem ok. 50 różnego typu statków powietrznych – w tym np. sojuszniczego australijskiego samolotu AWACS E-7A Wedgetail – oraz defilada morska na Bałtyku w okolicach Helu, gdzie zaprezentuje się 20 okrętów Marynarki Wojennej.