Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Przygotowania do defilady. Zamknięte ulice, zmiany w parkowaniu i objazdy

Próby przed defiladą
Próba generalna defilady z okazji święta Wojska Polskiego
Źródło: TVN24
Już dzień przed obchodami Święta Wojska Polskiego kierowców czekają utrudnienia na Wisłostradzie, gdzie odbędzie się defilada. Inaczej będzie też kursować komunikacja miejska. W piątek, 15 sierpnia, główne uroczystości rozpoczną się na placu Piłsudskiego.

Od czwartku, od godz. 16 zamknięta będzie jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa od mostu Łazienkowskiego do ulicy Gagarina. Natomiast od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego, po obu stronach jezdni, będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się.

Zamknięte ulice

Zamknięte będą również ulice: Pułkowa od Heroldów w stronę mostu Skłodowskiej-Curie (kierowcy przejadą tylko do Marymonckiej), Gwiaździsta od ulicy Tczewskiej do Wisłostrady, Ludna od ulicy Solec do Wisłostrady, Wilanowska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady, Górnośląska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady, Łazienkowska, Szwoleżerów, 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosielecka i Hołówki przed Wisłostradą oraz Grodzka i Nowy Zjazd od alei "Solidarności" do Wisłostrady (zamknięty będzie także parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim).

Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na Krasińskiego od ulicy Czarnieckiego do Wisłostrady, Krajewskiego od ulicy Dymińskiej do Wisłostrady, Zakroczymskiej i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego, Wenedów od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady, Sanguszki od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady, Mostowej i Boleść od ulicy Freta do Wisłostrady, Bednarskiej od ulicy Dobrej do Wisłostrady, Karowej od ulicy Browarnej do Wisłostrady, Lipowej od ulicy Browarnej do ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie, Dobrej od ulicy Karowej do Lipowej, Wiślanej i Gęstej od ulicy Browarnej do Dobrej, Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy tunelem Wisłostrady a ulicą Jaracza, Zajęczej od mostu Świętokrzyskiego do ulicy Dobrej oraz Tamka od ulicy Dobrej do mostu Świętokrzyskiego.

Objazdy poprowadzą ulicami Modlińską i Jagiellońską, a dalej Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Na lewym brzegu Wisły kierowcy jadący od strony Łomianek będą kierowani do ulicy Marymonckiej. Dalej pojadą ulicami: Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.

Defilada na Wisłostradzie - zmiany w organizacji ruchu
Defilada na Wisłostradzie - zmiany w organizacji ruchu
Źródło: UM Warszawa

Autobusy pojadą inaczej

"W czwartek po godzinie 16.00 zmienią się trasy autobusów linii: 100, 106, 107, 108, 111, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185, 187, N14, N16, N33, N64, N83. Wszystkie wrócą na swoje trasy w piątek o godzinie 16.00" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

W piątek uroczystości obchodów święta Wojska Polskiego odbędą się na placu Piłsudskiego a uroczysta defilada na Wisłostradzie.

Z tego powodu od godziny 8.00 do 11.00 kierowcy nie przejadą przez plac Piłsudskiego oraz Królewską – pomiędzy placami Małachowskiego i Piłsudskiego. Na objazdy zostaną skierowane autobusy linii: 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503. Od godziny 6.00 nie będzie można zaparkować przy Królewskiej od placu Piłsudskiego do Marszałkowskiej.

Dla zabezpieczenia właściwego przebiegu defilady, całkowicie dla ruchu zostanie zamknięta Wisłostrada - od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. Połączenia z Wisłostradą nie będą miały: Trasa AK i most Grota-Roweckiego, aleja "Solidarności" i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego. Z ulicy Czerniakowskiej kierowcy pojadą tylko na Trasę Łazienkowską w stronę centrum lub na most Łazienkowski.

Próby przed defiladą
Próby przed defiladą
Źródło: UM Warszawa

W godz. 11.00 - 14.00 dla ruchu pieszego i rowerowego zostanie zamknięty most Gdański, Śląsko-Dąbrowski i kładka pieszo-rowerowa na wysokości ulicy Karowej.

"Autobusy jadące mostem Gdańskim będą przyjeżdżały bez zatrzymania" - przekazał ZTM.

Próby przed defiladą
Próby przed defiladą
Źródło: UM Warszawa

W godz. 11.30 - 13.30 nieprzejezdne będą mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski. Na trasy objazdowe skierowane zostaną autobusy linii: 100, 160, 190, 409, 500, Z-5 i tramwaje: 4, 13, 20, 23, 26 i T.

Zwieńczeniem obchodów Święta Wojska Polskiego będzie coroczna defilada wojskowa, w której weźmie udział ok. 4000 żołnierzy i ponad 300 sztuk sprzętu wojskowego. Oprócz defilady na lądzie w planach jest również defilada powietrzna z udziałem ok. 50 różnego typu statków powietrznych – w tym np. sojuszniczego australijskiego samolotu AWACS E-7A Wedgetail – oraz defilada morska na Bałtyku w okolicach Helu, gdzie zaprezentuje się 20 okrętów Marynarki Wojennej.

Autorka/Autor: katke

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Udostępnij:
TAGI:
Wojsko Polskie
Czytaj także:
Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala
Spadochroniarze zderzyli się w powietrzu, trafili do szpitala
Okolice
Nielegalny pawilon na Ochocie
Postawił "graffomat", nie chciał usunąć nielegalnego pawilonu. Wkroczył komornik
Ochota
Potrącenie na Marymonckiej
Potrącił cztery osoby, dwie zmarły. Zarzuty dla kierowcy
Bielany
Stan stacji Ursus Północny
Jest termin remontu stacji jak z horroru. Zmieni się rozkład jazdy
Ursus
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Pobity 15-latek uderzył głową w chodnik, znajduje się śpiączce
Okolice
Wojciech O. i Marcin O. zatrzymani
154 zarzuty dla "Jaszczura" i Ludwiczka". Jest akt oskarżenia
Okolice
Obcokrajowcy zatrzymani w sprawie bójki z użyciem noża
Pobili się pracownicy sezonowi, w ruch poszedł nóż
Okolice
Zniszczony mural upamiętniający bohaterów powstanie w getcie warszawskim
Mural z bohaterami powstania w getcie warszawskim zniszczony
Śródmieście
Osiedle po modernizacji na wizualizacjach
Państwowy deweloper zmienił zdanie. "Zatoka czerwonych świń" zostaje
Wilanów
Stepanowi K. grozi dożywocie
Oskarżeni o podpalenia na zlecenie rosyjskiego wywiadu
TVN24
Rondo Wiatraczna
Sześć ofert na projekt obwodnicy. Wszystkie za drogie
Praga Południe
Poszukiwany listem gończym zatrzymany
Szukali go za handel dopalaczami. 36-latek zatrzymany
Okolice
Na długi weekend zaplanowano remont ulicy Popiełuszki
Prace na drogach i torach. Objazdy w trzech dzielnicach
Bemowo
Policyjne zabezpieczenie na stadionie Narodowym
"Nie rozumiem, po co w ogóle Ukraińcy na ten stadion poszli"
Praga Południe
Niski stan wody w Wiśle, 12 sierpnia 2025
Mało wody w Wiśle, promy wstrzymane. Zbliżają się afrykańskie upały
Śródmieście
Policjanci zatrzymali kierowcę autobusu miejskiego
Kupił dwie "małpki" i wypił na przystanku. Decyzja prokuratury w sprawie kierowcy autobusu
Okolice
Próby do defilady w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Warszawie
Tysiąc żołnierzy, kilkaset sztuk sprzętu. Trwają próby do wielkiego święta
Śródmieście
Warszawa Zachodnia, Warszawska Kolej Dojazdowa WKD
Remont torów i peronu na podmiejskiej linii. W planach jest też nowy przystanek
Okolice
Potrącenie na Marymonckiej
Wjechał w grupę pieszych na przejściu, jedna osoba zmarła. Kierowca zatrzymany
Bielany
Zderzenie na Ursynowie
Czołowe zderzenie na Ursynowie, "88-letni kierowca jechał pod prąd"
Ursynów
Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę
"Pił w lesie, żeby żona nie widziała", potem wsiadł za kółko
Okolice
Rowery spadły tuż przed maskę auta jadącego trasą S2
Jechał trasą ekspresową. Nagle z auta spadły cztery rowery
Okolice
Koncert Maxa Korzha na Stadionie Narodowym
Race i bójki na koncercie. Tusk: 63 osoby będą musiały opuścić Polskę
Praga Południe
Pijany rowerzysta wyrzucił 140 gramów mefedronu
Pijany rowerzysta jechał slalomem. Gdy zobaczył radiowóz, wyrzucił tajemniczą paczkę
Okolice
Wypadek na placu zabaw
Połączyli karuzelę z hulajnogą. Dla 14-latki skutek był opłakany
Okolice
Mężczyzna przewrócił jadące na rowerze dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
"Jechał z ogromną prędkością i uderzył prosto w nasze dziecko"
Okolice
Ludność cywilna w drodze do obozu przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie (1944)
Od niemowląt do 90-latków. Deportowali masowo i w koszmarnych warunkach
Okolice
Areszt dla pięciu zatrzymanych do usiłowania uprowadzenia
Chcieli uprowadzić mężczyznę. Policja weszła do ich mieszkań
Okolice
Kilka osób utknęło w windzie
Cztery osoby utknęły w windzie. Oddychały z coraz większym trudem
Śródmieście
Akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na mazowieckich drogach
Jeżdżą chodnikami, pijani, wpatrzeni w smartfony
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki