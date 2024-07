Sprzątanie legalne i nielegalne

Czynności doprowadziły policjantów do kobiety i mężczyzny. "Para znajomych legalnie wykonywała usługi sprzątania w budynku, przy okazji kradła różne przedmioty. Swoim działaniem nie ograniczyli się do zwykłych kradzieży. Z ustaleń policjantów wynika, że zatrzymani wyłamywali zamki w biurkach i zabierali znajdujące się w środku przedmioty" - poinformował w komunikacie sierż. szt. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Funkcjonariusze złożyli im wizytę

Oboje zostali zatrzymani w mieszkaniach, następnie przetransportowani do śródmiejskiej komendy. Jak podała policja, 41-latka i 35-latek przyznali się do kradzieży i kradzieży z włamaniem, za co usłyszeli zarzuty. Kobieta została objęta policyjnym dozorem, może jej grozić do 10 lat więzienia.