Przed kancelarią premiera protestują przeciwko zawieszeniu prawa do azylu

We wtorek przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów protestują przedstawiciele organizacji społecznych. Sprzeciwiają się czasowemu i terytorialnemu zawieszaniu prawa do przyjmowania wniosków o azyl.

12 października premier Donald Tusk podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej przekazał, że "jednym z elementów strategii migracyjnej będzie czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu" . - Będę się domagał uznania w Europie dla tej decyzji - oświadczył szef rządu.

Ogłoszona strategia rządu spotkała się z ostrą krytyką wielu organizacji pozarządowych. Była zastępczyni RPO Hanna Machińska skomentowała, że " trudno w ogóle uwierzyć, że tego typu propozycja mogłaby być sformalizowana i przekazana na forum UE ". W podobnym tonie wypowiadała się na ten temat Janina Ochojska, założycielka i była prezes Polskiej Akcji Humanitarnej. "Zastanawiam się też nad tym, czy Pan Premier Donald Tusk, zawieszając prawo do azylu zawiesza również Konwencję Genewską, prawa człowieka, zasadę 'non-reoufulement' i inne międzynarodowe prawa jak np. Międzynarodową Konwencję Praw Dziecka?" - napisała w mediach społecznościowych Ochojska.

Agnieszka Holland wśród protestujących

We wtorek, 22 października, około godziny 11 przed KPRM rozpoczął się protest przeciwko migracyjnej strategii rządu. Przed kancelarią zgromadzili się przedstawiciele kilku organizacji pozarządowych, to m.in. Obywatele RP, Grupa Granica, Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne, Fundacja Otwarty Dialog, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Fundacja Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna. Siostrzaną pikietę zaplanowano w tym samym czasie przy Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.