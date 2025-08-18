Ponad 40 gorących nocy w ciągu trzech miesięcy. Trzy kilometry dalej już tylko 17

Budowa zbiornika retencyjnego na Złotej Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Miejscy drogowcy wspólnie z naukowcami z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, przeprowadzili badania klimatu lokalnego w rejonie ulic Złota i Zgoda, gdzie obecnie trwa modernizacja. Jeszcze przed rozpoczęciem przebudowy zamontowano cztery czujniki mierzące temperaturę i wilgotność. Po zakończeniu prac pomiary zostaną powtórzone tuż po modernizacji i ponownie po 2–3 latach, gdy posadzona zieleń zdąży się rozwinąć.

Ponad 40 gorących nocy

ZDM informuje, że już teraz porównano zebrane dane z innymi punktami pomiarowymi instytutu na terenie miasta. Różnice są bardzo wyraźne.

"Badania jednoznacznie pokazały, że rejon ulic Złota i Zgoda nagrzewa się nadmiernie w ciągu dnia i nie schładza nocą. Spadek temperatury po zachodzie słońca jest tu zbyt powolny. Ograniczony przepływ powietrza wynikający z układu zabudowy utrudnia wentylację terenu" - wyjaśnia w komunikacie ZDM.

Spośród 93 dni pomiarowych ponad 40 nocy było bardzo gorących, kiedy temperatura nie spadała poniżej 18 stopni, a ponad 20 z nich to tzw. noce tropikalne, gdy temperatura jest równa lub wyższa niż 20 stopni. Takie warunki znacząco zwiększają ryzyko przegrzania organizmu i są zagrożeniem dla zdrowia.

Dla porównania, zaledwie trzy kilometry dalej, na zazielenionym osiedlu przy ulicy Podchorążych gorących nocy było 20, a tropikalnych pięć, a w pobliskich Łazienkach Królewskich odpowiednio - 17 i trzy.

Temperaturę mogą obniżyć tylko wysokie drzewa

ZDM przyznaje, że dotychczas zieleń występowała w rejonie obu ulic w ilościach symbolicznych, głównie w donicach lub jako niska roślinność. "Trawniki, drzewa i zieleńce działają jak naturalne klimatyzatory, ale w tej części Warszawy ich brakowało. Wnioski z badań jednoznacznie wskazują, że jednym z najskuteczniejszych narzędzi poprawy mikroklimatu jest sadzenie dużych drzew, które w szkółkach dojrzewały przez wiele lat" - konkluduje ZDM. I wylicza, że docelowo na przebudowywanym terenie pojawi się aż 167 drzew, które wraz z bylinami i krzewami stworzą zielony obszar o powierzchni blisko 3 tys. m kw.

"Obszar wyposażyliśmy też w dwa zbiorniki retencyjne, co zwiększy odporność tej przestrzeni na gwałtowne opady" - podsumowują drogowcy.

Wizualizacja przebudowy rejonu Złotej i Zgoda Źródło: ZDM