Miał być subtelny pawilon, na razie wygląda jak bunkier

W poniedziałek stołeczny ratusz poinformował, że wykonawca parkingu podziemnego na placu Powstańców Warszawy otworzył kolejny wyjazd, co nieco usprawni ruch w rozkopanym Śródmieściu. Sama inwestycja - jak deklarują urzędnicy - jest prawie gotowa, ale wątpliwości budzi wygląd pawilonu wejściowego na parking, który znacząco różni się od tego, co pokazano na wizualizacjach.

"Kierowcy mogą teraz przejechać plac Powstańców Warszawy wzdłuż dawnej sali operacyjnej Narodowego Banku Polskiego. Pomiędzy Warecką a Świętokrzyską jest jeden kierunek ruchu. Na skrzyżowaniu ze Świętokrzyską można skręcić w prawo i lewo lub pojechać prosto. Wcześniej wykonawca wydzielił od strony ulicy Szpitalnej osobny pas do skrętu w ulicę Boduena oraz wyjazd z ulicy Wareckiej do Boduena i Jasnej. Pomiędzy Warecką a Boduena jest ruch dwukierunkowy" - wyjaśnił ratusz.

Ponadto drogowcy odwrócili też ruch na ulicy Moniuszki. Teraz przejazd jest w kierunku placu Powstańców Warszawy i dalej, przed Prudentialem, do Świętokrzyskiej.

W związku z rozpoczętą równolegle przebudową Złotej i Zgody w rejonie obu inwestycji tworzyły się gigantyczne korki. Powody do narzekań mieli mieszkańcy okolicznych uliczek: Baczyńskiego, Wareckiej, Jasnej czy Boduena. Zatory tworzyły się w porannym szczycie komunikacyjnym i utrzymywały się niemal przez cały dzień.

Betonowy bunkier i wystające rury

Przez 36 lat parking będzie prywatny

Jak zapowiadał wcześniej stołeczny ratusz, w rejonie placu, wraz z otwarciem parkingu, na stałe zmieni się organizacja ruchu. Dotychczas jednokierunkową ulicą Mazowiecką można jeździć w dwie strony. Dla jadących Świętokrzyską od strony Nowego Światu będzie wyodrębniony pas do skrętu w lewo, by którym będą mogli dostać się do podziemnego garażu.