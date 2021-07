Odbudowa Pałacu Saskiego. Sejm przyjął ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji

Sejm uchwalił w piątek ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy Królewskiej w Warszawie. Za głosowało 234 posłów. Przyjęli również poprawkę, która stanowi, że kandydata do Rady Odbudowy zgłasza między innymi marszałek Sejmu.

Posłowie głosowali także nad kilkoma poprawkami zgłoszonymi do projektu podczas drugiego czytania, których większość odrzucili. Nie wyrazili zgody między innymi na to, aby członkowi rady nadzorczej spółki celowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia inwestycji nie przysługiwało wynagrodzenie za udział w jej pracach. W specustawie określono, ile mogą zarabiać członkowie zarządu spółki celowej: "(…) wysokość części stałej wynagrodzenia członków zarządu Spółki Celowej (…), nie może przekroczyć pięciokrotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego".