Socrealistyczny budynek na Muranowie odzyskuje dawne kolory

Powstałe na gruzach getta "osiedle-pomnik" składało się z budynków wzniesionych z pustaków wyprodukowanych z mielonego gruzu w charakterystycznym różowym odcieniu. Zgodnie z pierwotnym założeniem projektowym budynki nie miały być tynkowane pozostając w surowej, modernistycznej formie. W trakcie budowy zmieniono oryginalną koncepcję B. Lacherta. Domy pokryto tynkiem nadając obiektom kostium socrealistyczny nawiązujący do uproszczonej formy klasycyzmu. Budynek przy ul. Nowolipki 15 jest jednym z dwóch bliźniaczych klatkowców. Po 1956 roku zyskały one bogatą dekorację plastyczną. Budynek pod numerem 15 w kolorze beżu i ciemnego różu, sąsiedni, wcześnie wyremontowany przy ul. Nowolipki 13, w kolorystyce biało–niebieskiej.

Przywracają pierwotne wykończenie

"Socrealistyczny kostium budynku charakteryzuje się bogatą dekoracją architektoniczną. Rozbudowane, zaoblone oprawy okien wykonano z prefabrykowanych kształtek z gruzobetonu, grzebieniowo wysunięte ryzality z pilastrami o schodkowym układzie ozdobiono dekoracją sgraffito z motywem dwubarwnych rombów. W parterze elewacji frontowej i obu elewacjach szczytowych występują ozdobne geometryczne boniowania z narzutem tynku fakturowego na tynku barwionym w masie w kolorze różowym. W czasie późniejszych remontów elewację pokryto żółtym tynkiem nakrapianym typu baranek" - opisuje stołeczny konserwator zabytków.

Celem prowadzonych obecnie prac, oprócz poprawy stanu technicznego nadszarpniętej zębem czasu elewacji, jest przywrócenie pierwotnego sposobu jej wykończenia. Usunięto wtórny tynk nakrapiany powyżej parteru i położono nowy. Całość pomalowano w naturalnej kolorystyce wynikającej z przeprowadzonych wcześniej badań stratygraficznych. Poddano konserwacji dekorację sgraffito. Gzymsy pośrednie podkreślające poziome podziały elewacji wykończono tynkiem barwionym w masie w odcieniu brudnego różu występującym także w innych partiach dekoracji. Tynk fakturowy występuje jedynie w obrębie dwubarwnej geometrycznej dekoracji parteru. W trakcie prac zostanie także usunięta różowa farba, którą pokryto wykonany z gruboziarnistego lastryko płukanego cokół budynku.

Dotacja na remont elewacji budynku przy ul. Nowolipki 15 wyniosła 258 300 złotych.

