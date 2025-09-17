Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Socrealistyczny budynek na Muranowie odzyskuje dawne kolory

Modernizacja kamienicy przy ul. Nowolipki 15
Konserwator wszczął postępowanie w sprawie wpisania Muranowa Południowego do rejestru zabytków
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Budynek mieszkalny przy ulicy Nowolipki 15 jest remontowany dzięki miejskiej dotacji. Powstał w latach 1946-1956 według projektu zespołu Bohdana Lacherta i jest przykładem socrealistycznej architektury osiedla Muranów Północny. Pierwsze efekty prac już widać.

Powstałe na gruzach getta "osiedle-pomnik" składało się z budynków wzniesionych z pustaków wyprodukowanych z mielonego gruzu w charakterystycznym różowym odcieniu. Zgodnie z pierwotnym założeniem projektowym budynki nie miały być tynkowane pozostając w surowej, modernistycznej formie. W trakcie budowy zmieniono oryginalną koncepcję B. Lacherta. Domy pokryto tynkiem nadając obiektom kostium socrealistyczny nawiązujący do uproszczonej formy klasycyzmu.  Budynek przy ul. Nowolipki 15 jest jednym z dwóch bliźniaczych klatkowców. Po 1956 roku zyskały one bogatą dekorację plastyczną. Budynek pod numerem 15 w kolorze beżu i ciemnego różu, sąsiedni, wcześnie wyremontowany przy ul. Nowolipki 13, w kolorystyce biało–niebieskiej. 

Przywracają pierwotne wykończenie

"Socrealistyczny kostium budynku charakteryzuje się bogatą dekoracją architektoniczną. Rozbudowane, zaoblone oprawy okien wykonano z prefabrykowanych kształtek z gruzobetonu, grzebieniowo wysunięte ryzality z pilastrami o schodkowym układzie ozdobiono dekoracją sgraffito z motywem dwubarwnych rombów. W parterze elewacji frontowej i obu elewacjach szczytowych występują ozdobne geometryczne boniowania z narzutem tynku fakturowego na tynku barwionym w masie w kolorze różowym. W czasie późniejszych remontów elewację pokryto żółtym tynkiem nakrapianym typu baranek" - opisuje stołeczny konserwator zabytków.

Celem prowadzonych obecnie prac, oprócz poprawy stanu technicznego nadszarpniętej zębem czasu elewacji, jest przywrócenie pierwotnego sposobu jej wykończenia. Usunięto wtórny tynk nakrapiany powyżej parteru i położono nowy. Całość pomalowano w naturalnej kolorystyce wynikającej z przeprowadzonych wcześniej badań stratygraficznych. Poddano konserwacji dekorację sgraffito. Gzymsy pośrednie podkreślające poziome podziały elewacji wykończono tynkiem barwionym w masie w odcieniu brudnego różu występującym także w innych partiach dekoracji.  Tynk fakturowy występuje jedynie w obrębie dwubarwnej geometrycznej dekoracji parteru. W trakcie prac zostanie także usunięta różowa farba, którą pokryto wykonany z gruboziarnistego lastryko płukanego cokół budynku.

Dotacja na remont elewacji budynku przy ul. Nowolipki 15 wyniosła 258 300 złotych.

Modernizacja kamienicy przy Nowolipki 15
Modernizacja kamienicy przy ul. Nowolipki 15
Modernizacja kamienicy przy ul. Nowolipki 15
Źródło: UM Warszawa
Modernizacja kamienicy przy ul. Nowolipki 15
Modernizacja kamienicy przy ul. Nowolipki 15
Źródło: UM Warszawa
Modernizacja kamienicy przy ul. Nowolipki 15
Modernizacja kamienicy przy ul. Nowolipki 15
Źródło: UM Warszawa
Modernizacja kamienicy przy ul. Nowolipki 15
Modernizacja kamienicy przy ul. Nowolipki 15
Źródło: UM Warszawa
Modernizacja kamienicy przy ul. Nowolipki 15
Modernizacja kamienicy przy ul. Nowolipki 15
Źródło: UM Warszawa
Modernizacja kamienicy przy ul. Nowolipki 15
Modernizacja kamienicy przy ul. Nowolipki 15
Źródło: UM Warszawa

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Udostępnij:
TAGI:
ZabytkiHistoria Warszawy
Czytaj także:
WKD informuje o zmianach w zakupie biletów (zdj. ilustracyjne)
Wstrzymują sprzedaż biletów WKD w stacjonarnych automatach
Okolice
Doprowadzenie do prokuratury w Grójcu 60-letniego proboszcza z gminy Tarczyn. Usłyszał on zarzut zabójstwa 68-letniego znajomego
Zabił siekierą znajomego i go podpalił. Ksiądz przejdzie badanie psychiatryczne
Okolice
Warszawa. Interwencja Straży Miejskiej
Pili na przystanku. Obok przysypiała pięcioletnia dziewczynka
Bielany
Warszawa. Groził, atakował i szerzył nienawiść
Groźby karalne, atak z kastetem i nawoływanie do zabójstwa. Zatrzymanie 39-latka
Mokotów
Warszawa. Zaginął Konrad Czeszewski
Tajemnicze zaginięcie w Warszawie. Nagle wysiadł z samochodu, nie miał butów
Śródmieście
Warszawa. Skrzynki elektryczne w parku nad POW
Nowy, piękny park. A na pierwszym planie? Wystawa skrzynek technicznych
Ursynów
Zdjęcie z wpisu ministry funduszy i polityki regionalnej
Toaleta na torach i wolne tempo prac. Wiceprezes tramwajów odpowiada ministrze
Śródmieście
Częściowa prohibicja
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Komisje zaopiniowały projekty
Śródmieście
Drzewo uszkodziło sieć trakcyjną i auta
Drzewo runęło na sieć tramwajową i zaparkowane auta
Żoliborz
Warszawa podpisała umowę na zakup elektrycznych autobusów
Bez "wieży" w środku, z bateriami na dachu. Warszawa kupuje 79 nowych elektryków
Komunikacja
Pelagia świętuje czterdziestkę
"Najstarszy hipopotam w Polsce". Pelagia kończy 40 lat
Praga Północ
Freski odkryte w kościele w Siedlcach
Ściągnęli obraz. To, co odkryli na ścianie, bardzo ich zaskoczyło
Okolice
Zabójstwo na Nowym Świecie. Trwa rozprawa Dawida Mirkowskiego
"Spokojny, niekonfliktowy". Zabity w środku miasta na oczach świadków
Alicja Glinianowicz
Do zdarzenia doszło w szkole w Kadzidle
Przyniósł do szkoły nóż, zaatakował kilka osób. Koniec procesu
Okolice
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Roboty drogowe mogą przeszkadzać w Konkursie Chopinowskim
Klaudia Kamieniarz
9 października w Warszawie zawyją syreny (zdjęcie ilustracyjne)
Testy syren alarmowych w Warszawie
Śródmieście
Policyjne kontrole na S17 przy użyciu drona
Dron nad trasą S17. Policjanci kontrolowali ciężarówki
Okolice
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce (zdjęcie ilustracyjne)
Miał grozić nastolatce bronią. Nie przyznał się, ale powiedział o konflikcie z rodziną
Okolice
Zderzenie trzech ciężarówek w Imielnicy
Zderzenie trzech ciężarówek. Strażacy uwolnili zakleszczonego kierowcę
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM (zdj. ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania ruchem. Pociągi złapały opóźnienia
Śródmieście
Dziki uszkodziły boisko klubu Advit Wiązowna
Dziki zryły boisko. "Jakby ktoś przeorał je traktorem"
Klaudia Kamieniarz
Projekt biblioteki w ogrodzie na Pradze
Na Pradze powstaje biblioteka w ogrodzie
Praga Północ
Wjechał hulajnogą w wózek z dzieckiem
Nastolatki na hulajnogach terroryzują pieszych. "Zakładają pełne kaski i czują się bezkarni"
"Uwaga!" TVN
Weekendowe kontrole kierowców w Radomiu
Skontrolowali drifterów, zatrzymali im prawa jazdy
Okolice
Warszawa Centralna
Dziewięć dni bez Dworca Centralnego. Kolejarze podpisali umowę
Śródmieście
Zajęcia z samoobrony organizowane przez straż miejską (zdjęcie ilustracyjne)
Bezpieczna Warszawianka powraca. Ruszają zapisy na popularny kurs
Wola
Abp Adrian Galbas
Ktoś podszywa się w sieci pod metropolitę warszawskiego
Śródmieście
Warszawa. Ulica Bolimowska zyska nowy asfalt
Zmiany w ruchu na Bemowie. Ulica Bolimowska zyska nowy asfalt
Bemowo
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Decyzja w sprawie kary za pluszowego jamnika w miejskim autobusie
Śródmieście
Warszawa. 22-latek znęcał się nad swoją partnerką
22-latek znęcał się nad partnerką. "Szarpał za włosy, dusił oraz znieważał"
Żoliborz
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki