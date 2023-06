Michał Dworczyk na spotkaniu w sprawie Campusu Polska. "W atmosferze ogólnego zdziwienia"

Michał Dworczyk na spotkaniu w sprawie Campus Polska

"Strasznie dużo hałasu zrobiło to zdjęcie. Fakty są takie, że Michał Dworczyk przyszedł na śniadanie do Czytelnika, nie wiedząc, że trwa tam spotkanie mediów z Rafałem Trzaskowskim. Po dwóch minutach wyszedł. I tyle" - napisał z kolei Wojciech Szacki z Polityki Insight.

Trzecia edycja Campus Polska

- To nie będzie wydarzenie doraźnie polityczne, będzie zakaz agitacji politycznej, bo Campus będzie odbywał się w momencie, kiedy już na dobre będzie trwała kampania wyborcza - zwrócił uwagę Trzaskowski. Podkreślił przy tym, że Campus to zdarzenie cykliczne.

Dodał, że tradycyjnie Campus odbędzie się w ostatnim tygodniu sierpnia w Olsztynie. Jak mówił, co roku jest kilka tysięcy zgłoszeń na Campus, ale można przyjąć tylko 1,3 tys. osób. Trzaskowski poinformował, że do wtorku, do północy trwa rejestracja na Campus dla osób w wieku od 18 do 35 lat.