"Miał być tramwaj, a jest toi toi". Tramwajarze odpowiadają ministrze

Prace na rogu Królewskiej i Marszałkowskiej Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

"Miał być tramwaj a jest toi toi. Po 3 latach (a miał być rok) czekania na normalne połączenie do centrum. Mieszkanka Mokotowa" - napisała na Facebooku ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050).

Do wpisu dodała zdjęcie z ulicy Marszałkowskiej, gdzie obecnie toczy się remont torowiska tramwajowego. Widzimy na niej fragment torów tuż przed rondem Dmowskiego. Na nitce prowadzącej zwyczajowo w kierunku Mokotowa stoi przenośna toaleta.

Miał być tramwaj a jest toi toi. Po 3 latach (a miał być rok) czekania na normalne połączenie do centrum. Mieszkanka Mokotowa Posted by Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz on Saturday, September 13, 2025 Rozwiń

Wpis ministry został opublikowany w sobotę. Wkrótce odnieśli się do niego przedstawiciele Tramwajów Warszawskich.

"Tramwaje z Mokotowa cały czas kursują"

"Tramwaje z Mokotowa do centrum cały czas kursują, nieprzerwanie od 2024 roku. Na zdjęciu, na drugim torze za toi toiem, na przystanku 'Centrum', zatrzymują się tramwaje linii '16', które tam - dzięki tymczasowej nakładce torowej - zawracają" - brzmi komentarz Tramwajów Warszawskich.

Dalej przedstawiciele miejskiej spółki przypomnieli, że na Marszałkowskiej trwa kompleksowa modernizacja torowiska i ulicy, połączona z zazielenieniem i budową nowych przejść dla pieszych.

"Ta budowa zaczęła się w połowie czerwca bieżącego roku (czyli nie trzy lata temu) i zakończy się 13 października, zgodnie z planem, o którym wielokrotnie mówiliśmy" - zaznaczają przedstawiciele TW.

Obecnie na ulicy Marszałkowskiej ruch tramwajowy jest wstrzymany na odcinku między Rondem Dmowskiego a Placem Bankowym.

Wspomniana przez tramwajarzy "16" kursuje w czasie remontu na trasie skróconej między centrum a Miasteczkiem Wilanów. Linia została uruchomiona w październiku 2024 roku, wraz z otwarciem nowej trasy tramwajowej. Wiedzie z Wilanowa, poprzez Mokotów, Śródmieście, Żoliborz i Bielany.

Prace na Marszałkowskiej spowodowały także skrócenie tras dla składów nadjeżdżających z północy, czyli Żoliborza i Bielan. Docierają one wyłącznie do Placu Bankowego. Chodzi o linie 15 z pętli Marymont Potok i 66 z Piasków. W zamian na trasach wydłużonych do Placu Bankowego kursują autobusy 151 i 520.

Rok rekordowych inwestycji tramwajowych

W tym roku tramwajarze kilkukrotnie podkreślali, że planują remonty torowisk i nowe inwestycje na rekordową skalę. Przypomnijmy, że latem nie pasażerowie nie mogli korzystać z tramwajów w alei Niepodległości i Rakowieckiej. Powodem była budowa zachodniej części węzła rozjazdowego w rejonie SGH, który powstawał jako część nowej trasy tramwajowej na Rakowieckiej, między aleją Niepodległości a Puławską.

🚋 Od 1 września, zgodnie z planem, tramwaje wróciły na al. Niepodległości i Rakowiecką. Możliwy jest przejazd tramwajem... Posted by Tramwaje Warszawskie on Monday, September 1, 2025 Rozwiń

Przy okazji tych prac, tramwajarze wyremontowali torowisko i przejazd przez tory przy GUS-ie, czyli nad Trasą Łazienkowską. Wówczas mieszkańcy Mokotowa nie mogli korzystać z tramwajów linii 17 (Winnica - PKP Służewiec) i 33 (Metro Młociny - Kielecka). Warto zaznaczyć, że trasa żadnej z nich nie wiedzie Marszałkowską. Przez centrum przejeżdżają aleją Jana Pawła II. Ruch przywrócono 1 września.

Z kolei we wcześniejszych latach, mieszkańcy Mokotowa musieli liczyć się z utrudnieniami związanymi z budową nowej linii tramwajowej do Wilanowa. Nieprzejezdne było między innymi torowisko przy placu Unii Lubelskiej, co wpływało na ruch tramwajów na ulicy Puławskiej.

"Musimy remontować sieć tramwajową, by dalej oferować jak najlepsze warunki przejazdu. Inwestycje i remonty są możliwe dzięki środkom unijnym, które chcemy jak najlepiej wykorzystać. Dziękujemy Pani Ministrze za korzystanie z transportu publicznego!" - dodano we wpisie.

W związku z budową torowiska tramwaje po pętli Kielecka jeżdżą tyłem W związku z budową torowiska tramwaje po pętli Kielecka jeżdżą tyłem Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl W związku z budową torowiska tramwaje po pętli Kielecka jeżdżą tyłem Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl W związku z budową torowiska tramwaje po pętli Kielecka jeżdżą tyłem Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl W związku z budową torowiska tramwaje po pętli Kielecka jeżdżą tyłem Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Przebudowa Marszałkowskiej. Co się zmieni?

Marszałkowska jest przebudowywana w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. Tramwaje od samochodów oddzieli szpaler drzew, łatwiej będzie przejść przez ulicę.

Po zakończeniu wszystkich prac kierowcy będą mieli po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (dziś są trzy). Przy Złotej zostanie wyznaczona zawrotka. Z kolei przy ulicy Sienkiewicza pojawi się lewoskręt zapewniający dojazd do okolic Złotej i Zgoda. Dodatkowe pasy i przejazdy rowerowe będą przy Złotej i Sienkiewicza.

W planach jest też dobudowanie brakującego odcinka drogi dla rowerów, między Świętokrzyską a Królewską.

Na odcinku w kierunku ronda Dmowskiego zastosowana zostanie zabudowa przejezdna. Wynika to z wniosku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" o zachowanie możliwości poruszania się karetek po tym odcinku torowiska.

Pomiędzy Królewską i Świętokrzyską między torami będzie rósł rozchodnik.

Przebudowa torowiska tramwajowego na Marszałkowskiej Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej Źródło: Tramwaje Warszawskie Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej Źródło: Tramwaje Warszawskie Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej Źródło: Tramwaje Warszawskie Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej Źródło: Tramwaje Warszawskie Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej Źródło: Tramwaje Warszawskie Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej Źródło: Tramwaje Warszawskie Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej Źródło: Tramwaje Warszawskie

