Marsz w rocznicę Wielkiej Akcji Likwidacyjnej

Zginęło około 300 tysięcy Żydów z warszawskiego getta

Wtorkowy Marsz Pamięci ruszy sprzed Pomnika Umschlagplatz przy ulicy Stawki 10 i zakończy się w Ogrodzie Krasińskich, gdzie odbędzie się koncert. Uczestnicy wyruszą o godzinie 18 i przejdą trasą wiodącą ulicami Muranowa: Karmelicką, Nowolipie, aleją Jana Pawła II, aleją "Solidarności", Bielańską, Długą i Starymi Nalewkami.

Marsz zakończy się w miejscu, gdzie przed wojną znajdowało się centrum żydowskiej warszawy.

Ratusz ostrzega, że podczas przemarszu ruch na jego trasie zostanie wstrzymany. Autobusy linii 157, 160, 171 i 190 będą kierowane na objazdy. Natomiast tramwaje linii 36 i 66 - w przypadku braku możliwości przejazdu - będą oczekiwały na wznowienie ruchu.

Marsz Pamięci rozpocznie się przy pomniku Umschlagplatz Źródło: Fakty/TVN

Wstążki pamięci

"Marsz Pamięci ma na celu przywracanie pamięci o ofiarach - również tych, których imiona pozostały nieznane" - przypomina Żydowski Instytut Historyczny, będący organizatorem wydarzenia.

Żydzi prowadzeni na Umschlagplatz Źródło: Fot. Z. L. Grzywaczewski / z archiwum rodzinnego Macieja Grzywaczewskiego, syna Leszka Grzywaczewskiego / zdjęcie z negatywu: Muzeum POLIN

Pracownicy ŻIH przygotowali akcję, która w symboliczny sposób przypomina indywidualne losy Żydówek i Żydów wysiedlonych z getta latem 1942 roku i eksterminowanych w obozie zagłady. Na białych wstążkach zapisali ich imiona.

"Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, każda wstążka staje się osobistym znakiem pamięci. Przygotowane przesz nas wstążki będą rozdawane w czasie Marszu Pamięci 2025. Uczestnicy wspólnie przywiążą je do ogrodzenia Ogrodu Krasińskich" - zapowiada ŻIH.

🕯️ Wstążki pamięci – indywidualne imiona, wspólna pamięć 🕯️ W Żydowskim Instytucie Historycznym trwa wyjątkowa tradycja... Posted by Żydowski Instytut Historyczny / Jewish Historical Institute on Monday, July 21, 2025 Rozwiń

Zabrzmi "Mazurek" napisany w getcie warszawskim

Patronami tegorocznej edycji marszu wybrani zostali muzycy i muzyczki getta warszawskiego. Jak zaznacza ŻIH, była to najliczniejsza i najprężniej działająca grupa artystyczna dzielnicy zamkniętej. Należeli do niej Artur Gold, Janina Familier-Hepner, Paulina Braun, Josima Feldszuh, Jakub Glatsztejn i Szymon Pullman.

Marsz zakończy się koncertem w Ogrodzie Krasińskich. W programie jest między innymi "Mazurek" Władysława Szpilmana napisany w getcie warszawskim. Muzycy zaprezentują również dwa utwory będące rekonstrukcjami z nut odnalezionych w Archiwum Ringelbluma.

Podczas koncertu wystąpią: Ania Karpowicz, Dominik Strycharski, Marta Wryk i Adam Kośmieja.

Upamiętniają ofiary "Wielkiej Akcji"

Marsz jest organizowany po raz czternasty. Począwszy od roku 2012 odbywa się w rocznicę rozpoczęcia tak zwanej Wielkiej Akcji Likwidacyjnej. Było to przeprowadzone przez nazistów wysiedlenie 300 tysięcy Żydów i Żydówek z warszawskiego getta i wywiezienie ich do obozu zagłady w Treblince, gdzie zostali zamordowani w komorach gazowych. Akcja trwała od 22 lipca do 21 września 1942 roku.

Transporty odbywały się z Umschlagplatz Źródło: IPN