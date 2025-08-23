Jezdnia przed ambasadą Rosji w kolorach ukraińskiej flagi

Flaga Ukrainy na jezdni przed Ambasadą Rosji Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Przed ambasadą Rosji odbyła się w sobotę przed południem manifestacja - obywatelska akcja "Solidarni z Ukrainą". Jej uczestnicy rozlali na jezdni ulicy Belwederskiej substancję w kolorze żółtym i niebieskim, tworząc flagę Ukrainy. W trakcie zgromadzenia interweniowała policja.

- Funkcjonariusze wylegitymowali na miejscu 14 osób. Ponadto wykonali oględziny miejsca zdarzenia, pobrano także próbki substancji do dalszych badań. Następnie wezwano na miejsce służby sprzątające miasta - informuje młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Dodaje, że dalsze czynności w tej sprawie będą prowadzili policjanci ze Śródmieścia.

Usuwają kolorowe ślady z jezdni

Nasz reporter Mateusz Mżyk opisuje, że na Belwederskiej około godziny 14 trwało sprzątanie jezdni. - Pracownicy pogotowia porządkowego przy użyciu myjek ciśnieniowych starają się wyczyścić jezdnię. Jest to trudne zadanie - zauważa.

Jak opisuje, flaga została utworzona bezpośrednio przed ambasadą, ale jej ślady - pozostawione przez koła przejeżdżających tamtędy pojazdów - ciągną się Belwederską nawet na kilkaset metrów.

Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Występowały one w trakcie manifestacji i będą trwały do momentu zakończenia czyszczenia jezdni.

Święto flagi Ukrainy

23 sierpnia Ukraińcy obchodzą Narodowe Święto Flagi. Dzień później świętują Dzień Niepodległości Ukrainy. Upamiętnia on uchwalenie w 1991 roku Deklaracji Niepodległości przez Radę Najwyższą Ukraińskiej SRR.

Uczestnicy manifestacji przed ambasadą Federacji Rosyjskiej przynieśli ze sobą transparenty z napisem "Solidarni z Ukrainą". Mieli także plakaty z przekreślonym wizerunkiem przywódcy Rosji Władimira Putina.

